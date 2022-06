PIT -CNT le reclama a empresarios el compromiso de no insistir con "liquidar la negociación colectiva"

El PIT-CNT expuso en el Parlamento su "rechazo contundente" al proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para modificar algunos aspectos de la ley de Negociación Colectiva y así poder levantar la queja que el sector empresarial presentó en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Un rechazo que abarca tanto aspectos puntuales de la iniciativa así como otros apuntan directamente a la actitud de las patronales.

Los cuestionamientos pasan por cuatro elementos pero a la organización le preocupa uno en particular: la exigencia, planteada desde el artículo 1 del proyecto, de que los sindicatos cuenten con personería jurídica para poder negociar colectivamente y, sobre todo, acceder a la información que se aporte en esa negociación. Una definición "absolutamente excesiva" según el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que irá a vulnerar indirectamente algunos principios básicos de la OIT, como la autonomía con la que los trabajadores se organizan y adoptan sus decisiones.

Abdala y varios dirigentes se presentaron el jueves ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que estudia la iniciativa. Allí cuestionó además la decisión de restringir las competencias del Consejo Superior Tripartito, En ese sentido alertó sobre el pedido de las cámaras empresariales de sacar de esos consejos la discusión sobre los ajustes salariales generales. "Para nosotros, eso quiebra la columna vertebral de la negociación colectiva", afirmó.

Por otra parte, consideró inadecuado e inconveniente que se suprima el reconocimiento a la legitimidad de los sindicatos de rama para negociar cuando no exista una organización sindical en una empresa, y habilite a negociar en forma directa a los trabajadores. En la visión del PIT esto se presta a que la empresa, que es la que ostenta el poder económico, se aproveche de la "debilidad" de un grupo de trabajadores sin respaldo e "invente" una negociación favorable a sus intereses. "Es un concepto absolutamente peligroso", mencionó.

Otro de los motivos del rechazo del movimiento sindical al proyecto de ley gira en torno a la eliminación de la "ultraactividad" y que, salvo el monto del salario, haga caer todos los efectos de un convenio colectivo una vez llegue su fecha de vencimiento. Por ejemplo, el otorgamiento de un feriado pago para determinada rama, premios o beneficios para los trabajadores que, a juicio de la organización, deben seguir teniendo carácter permanente.

Abdala apuntó también a "razones de momento" para oponerse al proyecto de ley. Según sostuvo, la inmensa mayoría de las negociaciones producidas al amparo de la actual ley resultaron por acuerdo entre empresarios y trabajadores.

El PIT-CNT puso allí sobre la mesa la falta de consenso que existe sobre el proyecto y dijo que, en esas condiciones, no debería aprobarse. Mucho menos, señaló Abdala, si las cámaras de Comercio y de Industria no asumieran "por lo menos" el compromiso de que "no le van a hacer pasar el feo momento al país" de volver a presentar una queja ante la OIT y "seguir insistiendo con liquidar la negociación colectiva".

La idea fue respaldada por el dirigente José Lorenzo López: si existe un compromiso empresarial de retirar el planteo ante la OIT si el proyecto se vota, o en realidad "van a venir por más".

Abdala remarcó que para el PIT-CNT la negociación colectiva es fundamental. "La vida y la historia nacional vienen demostrando que cuando se generaliza es una herramienta eficaz para promover la distribución del ingreso", dijo. "Hace a la riqueza y a la profundidad democrática del país", sostuvo.