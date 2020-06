Planteos de la ANPL para que no se abandone a la franja más vulnerable de los tamberos

Hacer todo lo posible para que los productores de leche alcancen un retorno adecuado a su esfuerzo diario y se detenga el constante cierre de tambos, aportando ideas de soluciones al Poder Ejecutivo, es el objetivo más relevante para el actual del comando directivo de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

Walter Frisch, su presidente, afirmó a El Observador: “Me niego a abandonar la franja de los más vulnerables en la lechería, a esos 800 productores medianos a chicos, que es lo que se está perdiendo”.

Frisch hizo ese comentario horas después de una reunión de trabajo en la que, como lo indica el protocolo, la gremial recibió por primera vez en su sede al nuevo presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Álvaro Lapido, a quien se le trasladó un conjunto de reflexiones sobre necesidades y propuestas.

El boleto y la cerveza

“En un país donde llegamos a Montevideo y vemos que estamos subsidiando el boleto, donde se subsidia con $ 5 por litro el costo de la cerveza… nos cuesta ver que no se avanza en crear medidas para este sector productivo, porque eso es lo que se precisa para mantener los motores prendidos”, reflexionó.

También mencionó, a modo de una actitud que en el sector se entiende injusta, los esfuerzos que se siguen realizando para extender el seguro de desempleo a trabajadores de compañías que se sabía iban a cerrar, a cuyos sindicatos se les hizo planteos de colaboración para la situación de sus trabajadores que no fueron respondidos, aludiendo concretamente al caso de la compañía sanducera Pili.

“Cuando un tambero llega a Montevideo y se encuentra con todo eso que se brinda en otros casos, pero que a la vez no aparecen las medidas que se precisan para un sector que aporta un alimento básico como la leche… eso duele y no queda otra que volver y seguir yendo a buscar las vacas para ordeñar todos los días que es nuestra tarea, que la hacemos con mucho orgullo”, añadió.

Más allá que no hay soluciones a planteos que fueron trasladados al anterior gobierno sin éxito, y que se entiende que el momento es difícil, que se heredó un país caro para producir y que el actual gobierno lleva poco tiempo en esa responsabilidad, “me niego dejar de proponer soluciones, en tanto estemos al frente de la gremial vamos a seguir proponiendo opciones al Ejecutivo”, remarcó.

El dinero del Fogale

A propósito de propuestas, el presidente de la ANPL manejó que una de ellas es gestionar el uso del capital involucrado en el Fondo de Garantías Lecheras (Fogale). “Esa es una plata nuestra, la conquistamos los productores, es una plata que está adentro de un banco, en un sistema de garantías, que no se puede sacar, que no se puede usar, que sería muy útil su uso en estos momentos en los que se precisa liquidez y no podemos tomar más créditos, porque no resiste que el sector tome más créditos”.

Otra idea es que se considere como un apoyo temporal elevar la devolución de impuestos en las exportaciones del 3% al 6%, lo que permitiría, explicó, que Conaprole traslade una mejora automática del precio que paga por la leche equivalente a unos US$ 00,2 por litro, algo que se visualiza como de alta relevancia.

“No podemos manejar el tema clima, tampoco el tema de los mercados, no podemos incidir en los costos que son altísimos… pero sí hay otras cosas que en lo interno se pueden hacer, pero vemos que el tiempo pasa y no pasa nada”, lamentó.

En otro orden, “considerar el tema de solucionar la deuda que Venezuela tiene (con Conaprole) es otra necesidad”.

También expuso que el sector está haciendo el máximo esfuerzo para ser más eficiente, con autocrítica, pero que “es clara” la necesidad “urgente” de un apoyo real desde el Poder Ejecutivo a un sector con fuerte impacto exportador, que añade mucho valor en toda la cadena, con “un impacto tremendo en las comunidades en las que los tamberos están, en toda la cuenca”.

Álvaro Lapido y Walter Frisch.

Reliquidación

El martes de esta semana, previo a la reunión de trabajo de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) con Álvaro Lapido –el nuevo presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale)–, se desarrolló en la chacra San José la Asamblea de los 29, el órgano de control de los productores sobre la gestión de Conaprole.

En ese marco, los tamberos fueron informados sobre diversos aspectos del accionar de la cooperativa a la que remiten, que comunicó el aporte global (concretado este viernes 12) de US$ 5 millones a modo de reliquidación del pago de la leche remitida durante los últimos 10 meses, a razón de unos $ 0,18 por litro.

La medida, según fuentes de diversas gremiales consultadas por El Observador, fue vista con buenos ojos porque toda inyección de dinero es bienvenida –la reliquidación involucra US$ 1.000 a US$ 1.200 por matricula de tambero para quienes remiten unos 500 mil litros al año–, pero en todos los casos se aclaró que eso está muy lejos de solucionar la crisis en el sector.