Pocos negocios por ganado gordo y nuevos ajustes de precios

Disparidad de precios entre plantas frigoríficas y pocas operaciones predominan en el mercado del ganado gordo. Reina la cautela. Tanto productores como industriales siguen atentos al comportamiento del mercado chino, tras los ajustes de valores registrados en sus compras de carne y la renegociación de contratos desde finales del año pasado.

Por el novillo gordo hay un amplio rango de precios, que va de US$ 3,50 a US$ 3,90 por kilo en cuarta balanza, con entradas a planta también dispares. Algunas llegan hasta 20 días. Son pocos los ganados que se comercializan en precio de punta y son muy altas las exigencias en calidad por parte de los frigoríficos.

En algunas plantas se encuentran operando cuadrillas kosher, un elemento que incide en los mejores precios ofrecidos.

En el caso de la vaca gorda los valores propuestos van desde US$ 3,30 hasta US$ 3,60 por kilo para lotes especiales.

En general se realizan pocas transacciones. Los productores se resisten a convalidar la baja de precios y no hay disposición de venta, con ánimos más calmos después de las lluvias generalizadas de esta semana.

Esa escasa operativa se ve reflejada en la faena que –aunque subió– respecto a la semana anterior fue baja. Totalizó 25.570 vacunos, el doble que las 12.264 de la semana previa, pero 38% menos en la comparación interanual, con 41.770 reses industrializadas en la misma semana del año pasado.

Con el foco en China

Las miradas siguen puestas en las novedades que surjan de China. En los primeros 13 días de enero el precio promedio de exportación de carne vacuna a China se ubicó en US$ 4.871 por tonelada (peso embarque), de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

Eso implica una caída de US$ 860 (15%) por tonelada respecto a los US$ 5.732 promedio alcanzados en los primeros 13 días de diciembre.

El precio semanal de exportación publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) aún no refleja este ajuste de valores y superó nuevamente los US$ 4.500 por tonelada.

Entre el 5 y el 11 de enero se enviaron al exterior 3.672 toneladas a un promedio de US$ 4.556 peso canal, de acuerdo a los datos preliminares publicados este miércoles. El dato de la semana previa fue ajustado a US$ 4.385.

En el mercado de reposición en general los negocios son muy escasos, en una lógica que acompaña el comportamiento del mercado del gordo.

Hay movimientos en el mercado de exportación en pie, con una demanda pujante por terneros enteros.

Para los ovinos se ha enlentecido la operativa, también vinculado a la incertidumbre de China. Hay dificultad en la colocación de categorías adultas. La mayoría de los negocios se concretan por cordero, borregos y capones. Se han registrado ajustes de valores, pero en general más moderados que en lo vacunos. El cordero liviano bajó 12 centavos a US$ 3,90 por kilo, el cordero pesado bajó dos centavos a US$ 4,01. Los borregos bajaron seis centavos a US$ 3,96, los capones bajaron 13 centavos a US$ 3, 75 y las ovejas bajaron 12 centavos a US$ 3,67, de acuerdo a la última grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

La faena de lanares bajó por segunda semana consecutiva a 14.322 lanares, 2.500 menos que la semana anterior (16.731) y la mitad que en igual semana del año pasado (31.053).

Exportación de carne ovina: fuerte caída en el precio promedio

El precio de exportación publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) para la carne ovina mostró un fuerte descenso semanal, de casi US$ 1.000 por tonelada. El valor se ubicó en US$ 4.686 por tonelada, mientras que en la semana previa fue US$ 5.637. En tanto, el promedio para las últimas cuatro semanas móviles fue US$ 5.158 por tonelada, según se informó.