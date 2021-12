Poder Ejecutivo habilitó a Casinos a extender horarios sin restricciones

El gobierno autorizó a la Dirección General de Casinos a extender su funcionamiento a su horario nocturno. Desde agosto, los casinos funcionaban hasta las 2 de la madrugada y a partir de ahora no tendrán restricciones.

El nuevo decreto, con la firma del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, indica que la decisión es tomada ante la mejora de la situación sanitaria y el porcentaje de la población vacunada.

A pesar de esto, se exige el "estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios aprobados por por el Ministerio de Salud Pública y su respectivo aforo", según indica el decreto.

Por su parte, los casinos dependientes de la Dirección General habían permanecido cerrados hasta julio de este año, cuando habilitaron su apertura en un horario restringido de 10 AM a 00 AM. En agosto, debido a la mejora sanitaria del país extendieron su apertura hasta las 2 AM. Según el decreto, se continuará haciendo una "evaluación permanente" de la situación sanitaria.