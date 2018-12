Polémica en Cerro Largo por compra de maquinaria que observó el TCR

En el año 2012 la Intendencia de Cerro Largo adquirió dos retroexcavadoras durante un remate en Soriano en una venta realizada por la firma Pages Mañay Negocios Rurales. Si bien los vehículos están hoy en día en uso en los municipios de Plácido Rosas y Río Branco, una resolución emitida por el Tribunal de Cuentas, a la que tuvo acceso El Observador, ratificó que la Intendencia arachana pagó US$ 6.000 demás por la maquinaria.

En el documento se explica que cada uno de los vehículos de trabajo costó US$ 62.000, una cifra a la cual se le añaden comisiones, IVA y gastos del rematador, lo que llevó el total de la compra a US$ 142.456. Sin embargo, la Intendencia abonó US$ 148.656, un monto que no coincide con la factura que fue presentada por Pages y Mañay.

El Tribunal de Cuentas señaló que la intendencia debía informar sobre las medidas adoptadas a efectos de aclarar la situación.

Por otra parte, desde la Intendencia de Cerro de Largo afirmaron a El Observador que todo se trató de un error por parte de la empresa Pages y Mañay. Según un documento que presentó la comuna departamental ante el organismo de contralor, la compañía rematadora cometió un “error en la documentación entregada”.

En el mismo texto, la intendencia sostuvo que se hicieron “tentativas para que el escritorio Pages Mañay corrigiera el error de documentación no logrando éxito en ese cometido, habiendo informado luego a la contadora Virginia Martinez (del Tribunal de Cuentas) a fin de que estuviera en conocimiento de esta situación”. De igual modo, según la comuna arachana, se volvió a hacer notar el error pero no tuvieron éxito. “Nosotros no pagamos ni un peso demás”, alegó en diálogo con El Observador el intendente, Sergio Botana.

Además, el jerarca departamental dijo que quien “denunció el hecho fue la propia intendencia” porque la empresa Pages y Mañay mandó documentación en donde faltaba uno de los rubros que se adhieren al precio original de la maquinaria, es decir, a los US$ 62.000 de cada una. “Creo que el rubro que faltaba era el IVA”, dijo Botana. El intendente volvió a insistir que la Intendencia de Cerro Largo “pagó lo correcto”.