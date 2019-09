Polémica en México por salida de jugadores antes de enfrentar a Argentina

Un grupo de futbolistas de la selección mexicana quedó envuelto en una polémica luego de que aparecieran fotos en las que se los ve en un boliche antes del partido frente a Argentina que disputaron este martes por la noche y en el que la albiceleste ganó por 4-0.

Javier “Chicharito” Hernández, el arquero Guillemo Ochoa y Miguel Layún, entre otros jugadores, tuvieron una salida en Nueva York luego de ganarle a Estados Unidos en el amistoso disputado el pasado viernes.

Los futbolistas fueron a una discoteca y coincidieron con modelos e influencers que tomaron fotos del momento, las que salieron a luz en los medios.

La noticia tomó fuerza y los jugadores del seleccionado que dirige Gerardo “Tata” Martino salieron a explicar qué había ocurrido.

Layún se manifestó en sus redes sociales y negó estar involucrado con las modelos.

"Después del partido en Nueva York tuvimos un rato libre que habrá sido de las tres o tres y media de la tarde a las ocho de la noche. Así que tuvimos un rato de esparcimiento: algunos nos juntamos, nos fuimos a un brunch que después se hace tipo bar-discoteca a las cuatro de la tarde", explicó.

Antes de que se inventen historias!! https://t.co/mnegvTp5I1 — Miguel Layun (@Miguel_layun) September 11, 2019

"Al final quiero aclarar desde el principio, antes de que los medios de comunicación inventen y no hablo de medios de comunicación de aquí, sino de personas que están queriendo inventar algunas historias. Tuvimos un rato libre donde estuvimos algunos reunidos y a las 8.50 estábamos perfectamente con el grupo. De hecho, no infringimos ninguna regla de Federación", agregó el futbolista, quien señaló que no bebió alcohol en la salida y descartó que la salida haya influido en el 4-0 que luego les propinó Argentina.

Por su parte, Chicharito, el máximo goleador de la selección azteca, compartió el video de Layún y comentó: "¡Échenle un ojo antes de que empiecen con las novelas y películas que les gusta inventar!".