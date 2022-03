Polémica entre gobierno y oposición por las cifras de la portabilidad numérica

Autoridades del oficialismo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) negaron que la telefónica estatal Antel haya perdido 800 clientes en la primera quincena de marzo a raíz de la portabilidad numérica. Además, manifestaron su molestia por la desinformación generada por actores interesados que buscan influir en la campaña política de cara al referéndum del próximo 27 de marzo para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Desde el Frente Amplio se acusó de ser "poco elegantes" cuando se "filtró" información cuando los números le eran favorables a Antel al inicio de la campaña.

Según datos a los que accedió La Diaria y confirmó El Observador con una fuente de la Ursec, Antel perdió 800 clientes en la primera quincena de marzo, Claro perdió 260 y Movistar creció en 1.000 clientes. Por su parte, en la última quincena de febrero Antel logró 200 nuevos clientes, Claro alcanzó 50 y Movistar perdió cerca de 250.

Desde el inicio de la portabilidad numérica, según informa La Diaria, Antel lleva unos 1.550 clientes nuevos frente a los 130 de Claro mientras que Movistar tiene un saldo negativo de 1.700 clientes menos.

Ante la publicación de estos datos, la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, dijo a El Observador que “se está generando desinformación” y que desde el organismo “desconocen la fuente con base en la cual se generó la información”.

Por su parte, el titular de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, dijo a El Observador que los datos publicados no son correctos y que lo confirmó tanto con la Ursec como con el Administrador de la Base de Datos (ABD). “Te lo desmiento categóricamente. No tenemos un cambio en las tendencias, es falso”, aseguró.

Según Acosta y Lara, algunos directores de la oposición en los distintos entes “han dado ciertos datos durante todo el proceso de la portabilidad numérica y hasta ahora le han errado siempre”. “Evidentemente hay una intencionalidad política por el tema de que la portabilidad es uno de los elementos del referéndum”, sostuvo.

Unsplash

Al ser consultado por los datos certeros, el titular de la Dinatel sostuvo que no es posible brindarlos ya que “las propias empresas hicieron la solicitud para mantener en reserva los datos porque no queremos que se altere –y menos en una campaña política– la información”. “No vamos a quebrar eso ahora por un rumor falso de algún director de la oposición”, puntualizó.

Dar los datos sería “una excepción a la regla que se venía manejando y que hablamos para tratar de no interferir en el proceso electoral”, explicó. Y agregó: “Si ves nuestras declaraciones nunca dimos cifras exactas, si dimos tendencias pero nunca dijimos cuál fue el ‘score’ –hablando en términos futbolísticos– de las empresas. Sí dijimos que Antel ha tenido una buena actividad”, dijo el director de la Dinatel.

Director de la oposición en Ursec pide transparentar

El director en representación del Frente Amplio en el Directorio de la Ursec, Pablo Siris, escribió un hilo en su cuenta de Twitter donde aseguró que la tendencia del inicio está cambiando y consideró como "poco elegante que algunas autoridades filtren información y salgan en medios cuando los números les sonríen y desaparezcan cuando no les son favorables".

"Aun cuando –como ya dije reiteradamente– es muy temprano para hablar de pérdidas y ganancias respecto de la portabilidad numérica, ciertamente parecen cambiar los resultados que se observaban al principio", indicó. En ese sentido, añadió que el número de portaciones es menor al 0,3% del total de abonados móviles, lo que demuestra que la demanda contenida era muy menor. No hubo avalanchas de pedidos de portabilidad numérica. No se justifica no haber esperado el resultado del 27 de marzo", consideró.

El delegado del FA dijo que ha "impulsado en el Directorio de la Ursec que se haga pública la información sobre portabilidad numérica para que no sea utilizada a conveniencia de operadores políticos y comerciales. Es deseable que analistas y población tengan todos los datos", reclamó Siris.

El jerarca consideró dijo que es "poco elegante que algunas autoridades filtren información y salgan en medios cuando los números les sonríen y desaparezcan cuando no les son favorables, aún cuando —como decía antes— es pronto para hablar de pérdidas y ganancias".

Por otro lado, Siris recordó que la portabilidad "no refiere a propiedad del número, derechos y libertades, sino que es una medida económica que se ha utilizado en muchos países para equiparar el peso de los operadores en el mercado de la telefonía móvil".

En medio de la campaña por la LUC

La portabilidad numérica es una funcionalidad que permite a los usuarios cambiar de compañía telefónica sin perder su número. En Uruguay, comenzó a aplicarse el pasado 12 de enero y se encuentra dentro de los 135 artículos de la LUC que se buscan derogar –por parte del Frente Amplio, PIT-CNT y organizaciones sociales– en el referéndum del próximo 27 de marzo.

Desde que la portabilidad numérica entró en vigencia, Antel inició una agresiva e intensa campaña de publicidad, que incluyó un primer spot con varias figuras de renombre (entre ellas Luis Suárez, Álvaro Recoba, Antonio Pacheco y María Noel Riccetto) y también un aviso con Suárez y otros jugadores de la selección uruguaya.

El director de Antel por la oposición, Daniel Larrosa, informó que se asignó aproximadamente US$ 1 millón para publicidad enfocada únicamente en la portabilidad.

Las otras dos compañías, Movistar y Claro, también implementaron estrategias de marketing específicas, pero con menor exposición que la empresa pública uruguaya.