Polémica llevó a retirar figura de cera de Beyoncé

El Museo Madame Tussauds de Nueva York retiró la estatua de cera de Beyoncé a raíz de las críticas que ha recibido en redes sociales por el escaso parecido que hay entre esta réplica y la apariencia real de la cantante.

Según ha publicado el periódico The New York Times, en la tarde del jueves la estatua a tamaño real ya no se encontraba expuesta en el museo de Manhattan, después de que esta semana los visitantes publicaran fotografías de la misma haciendo alusión a aspectos como un tono de piel mucho más claro o unos rasgos irreconocibles.

"Nuestro talentoso equipo de escultores se esfuerza mucho para asegurarse de que todas nuestras figuras de cera estén pintadas con precisión y se parezcan a la celebridad que representan", dijo Madame Tussauds en declaraciones al Times con respecto a esa polémica.

Además, muchos de los visitantes han encontrado parecidos en la figura de cera de otras famosas como Britney Spears, Lindsay Lohan o Mariah Carey.

El museo, que de momento no ha dicho cuándo volverá a exhibir la figura, aseguró que la iluminación combinada con los flases de las fotografías pueden "distorsionar" el color de las estatuas de cera.