Polémica por Pfizer: director de Covax dijo que Argentina no tenía interés en recibir la vacuna y luego aclaró sus dichos

La dicotomía entre Pfizer y Argentina –que impidió cerrar un acuerdo para concretar la llegada de las vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica al país– sigue causando estragos al gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández. Además de los entredichos por las negociaciones, el martes se sumó a la polémica el Covax, el fondo multilateral que se propuso dar acceso a las vacunas a los países más pobres.

El director del organismo para América Latina, Santiago Cornejo, señaló que desde el gobierno argentino habían rechazado la adquisición de vacunas de esa procedencia. Sin embargo, rápidamente las autoridades argentinas salieron a desmentir esta versión. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó que el Ministerio de Salud de su país "no rechazó una oferta de 14 millones de dosis que hubieran sido entregadas prácticamente al costo del laboratorio Pfizer, ni a mediados de julio del año 2020 ni en ninguna otra oportunidad".

Y este miércoles, en conferencia de prensa, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, trató de echar más luz sobre el tema cuando leyó un correo electrónico del propio Cornejo, quien aclaraba y contextualizaba sus dichos.

En ese e-mail enviado a Vizzotti, Cornejo explica que "Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo, pero como no acordó "los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de Covax". Además, resalta "el compromiso de Argentina con Covax" y sostiene que ha cumplido con todos los requisitos y que trabaja para mejorar la respuesta multilateral.

"Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo Covax y continuamos trabajando conjuntamente para que Argentina y el mundo entero reciban las vacunas de covid-19", le contestó a Vizzotti.

Cornejo también le anticipa a Vizzotti que desde el sitio web del programa emitirían en las próximas horas un comunicado en el que se aclarará la voluntad del país de recibir las dosis. En ese texto, publicado en inglés, Covax explica que Argentina es un "participante autofinanciado en Covax bajo el modelo opcional". Es decir, puede participar o no en las diferentes vacunas candidatas que ofrece el organismo, pero deberá "aceptar y cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante específico". De este modo, en el documento explican que si bien había interés en la vacuna Pfizer, Argentina "no pudo cumplir con las consideraciones de indemnización y responsabilidad para finalizar el proceso con Covax".

A pesar de que el país no haya podido lograr ese cumplimiento, agrega el comunicado, esto no afectará el número total de dosis que recibirá. Es decir, si no es posible que lleguen las de Pfizer, arribarán de otro laboratorio y el número final no se modificará.

