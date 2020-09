Por la lluvia se suspendió Cerro Largo-City Torque, el partido que abre la décima fecha del Apertura

Cerro Largo-City Torque, que este miércoles a la hora 12.30 abría la décima fecha del Torneo Apertura en el estadio Ubilla de Melo, fue suspendido por las lluvias y la Mesa Ejecutiva de Primera División analiza si suspende o no el resto de la fecha.

Para este miércoles están previstos cuatro partidos, incluidos Peñarol-Liverpool que tendrá el estreno de Mario Saralegui como entrenador de los aurinegros en reemplazo de Diego Forlán, y para el jueves otros cuatro, con Nacional-Cerro como cierre de la etapa.

Si este miércoles no se completa la fecha, el fin de semana no se podrá jugar la undécima etapa. Hasta tanto se disputen todos los encuentros de la fecha anterior no puede comenzar la siguiente, salvo que quede pendiente un pico, como sucedió con Rentistas-River Plate suspendido a los 20 minutos por tormenta eléctrica en la octava fecha, hace una semana.

La décima fecha del Torneo Apertura tendrá los siguientes detalles.

Miércoles 2 de setiembre

Suspendido, Cerro Largo-City Torque en el Ubilla de Melo. Juez: Leodán González

Hora 15.00, Rentistas-Plaza Colonia en el Complejo Rentistas. Juez: Fernando Falce

Hora 17.15, Wanderers-River Plate en el Viera. Juez: Andrés Matonte

Hora 20.15, Peñarol-Liverpool en el Campeón del Siglo. Juez: Diego Dunajec

Jueves 3 de setiembre

Hora 12.30, Boston River-Fénix en el Estadio Centenario. Juez: Daniel Fedorczuk

Hora 15.00, Danubio-Defensor Sporting en Jardines. Juez: Esteban Ostojich

Hora 17.15, Deportivo Maldonado-Progreso en el Campus. Juez: Nicolás Vignolo

Hora 20.15, Nacional-Cerro en el Gran Parque Central. Juez: Diego Riveiro