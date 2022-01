"El municipio de Rocha, derrochando su cultura, ha tratado a los murgueros peor que la dictadura. Les paga por desfilar y hacer macacadas, pero nada de cantar las verdades esperadas", entonó Raúl Castro, "Tintabrava", histórico referente de la murga Falta y Resto. Los versos cantados difundidos por Twitter fueron parte de los cuestionamientos emprendidos por murguistas, PIT-CNT y Frente Amplio hacia la Intendencia de Rocha.

La administración de Alejo Umpiérrez determinó que no financiaría tablados departamentales en el carnaval de febrero. La comuna decidió además el pago de un cachet a los conjuntos por los desfiles, pero no así por el canto.

En entrevista con El Observador, el intendente atribuyó la resolución a una condición "puramente económica". "Yo no pago al Rocha Fútbol Club para que entre a la cancha, no le pago a la Asociación Agropecuaria de Rocha su exposición, si se hace una criolla yo no le pago los jinetes. ¿Por qué tendría que pagarles a las murgas?", declaró Umpiérrez.

"En Montevideo las murgas van al Albatros, al Tabaré, a Malvín, y es una organización privada de los espectáculos. No entiendo por qué los gobiernos departamentales tienen que hacerse cargo del mantenimiento económico", planteó.

"Generamos toda la condición de infraestructura. Si necesitan estrados, ponemos a disposición los de la intendencia. Necesitan el audio, lo ponemos. Necesitan el transporte para viajar por el interior, lo ponemos. A todos aquellos clubes u organizaciones sociales que organizan carnaval, le damos la exoneración del 100% de los impuestos. Generamos todas las facilidades, pero no me pidas que pague el cachet de murgas", afirmó.

En su despacho del palacio sobre la rochense General Artigas, el intendente esgrimió un compilado de contratos firmados entre 2018 y 2019 por la administración del frenteamplista Aníbal Pereyra, donde había subrayado las erogaciones para la comuna a la hora de traer a las grandes murgas de Montevideo hacia los tablados oficiales.

Uno de los documentos –a los que accedió El Observador– estableció en febrero de 2019 el compromiso de la comuna a abonar $ 166 mil a la murga La Gran Muñeca para sus espectáculos en Rocha y La Paloma. Uno anterior de enero de 2018 destinaba $ 170 mil al representante de Curtidores de Hongos para presentarse en el estadio Mario Sobrero y en el tablado de La Paloma. Otro invertía $ 115 mil para la actuación de Los Patos Cabreros en el Escenario Céntrico de Rocha y en el municipio de Castillos.

Ese año el compromiso fue por $ 67 mil para que La Venganza de los Utileros actuara en el Escenario Céntrico el mismo espectáculo que realizó en Montevideo. También destinó $ 119 mil para la actuación de La Gran Muñeca en el Mario Sobrero. "Esto es rifarse la plata de los contribuyentes. Es lo que no estoy dispuesto a hacer", lanzó Umpiérrez.

Debate ideológico

Días atrás el Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay (Sucau) –afiliado al PIT-CNT– arremetió contra "la intempestiva, incomprensible y sorpresiva decisión" que ocasionaba un "serio perjuicio" sobre los colectivos artísticos. La agrupación se declaró en "estado de alerta" y pidió instancias tanto con Umpiérrez como con las bancadas de la Junta Departamental.

Destacados artistas como Yamandú Cardozo –de Agarrate Catalina– y Guillermo Lamolle –director de La Gran Siete– sumaron sus voces a la expresión de solidaridad. Varias murgas locales también criticaron la decisión y dijeron enterarse de la medida recién a raíz de las declaraciones del director de Cultura, Carlos Machado, en la Difusora Rochense, que dispararon la polémica. El propio jerarca confirmó que nunca se había juntado con las murgas.

El exintendente Pereyra también embistió contra Umpiérrez: "El que no soporta las críticas de las murgas y la cultura popular es el intendente. Las cosas como son”, escribió. "¿Le parece que no soporto las críticas? Tengo espaldas anchas, mirá que me han dicho de todo a lo largo de los años", contestó Umpiérrez ante la consulta de El Observador.

Al preguntarle si era consciente de que son murgas que no van a tener esa plataforma e iban a tener un discurso muy crítico con el gobierno y con la LUC, Umpiérrez respondió: "La murga tiene por su esencia la crítica. De eso no nos quejamos, es parte de ello. Nos quejamos de que es sesgada. Hemos visto murgas que durante 15 años no criticaron al Frente Amplio y seguían hablando de fenómenos de gobiernos anteriores. Es la instrumentalización política de las murgas al servicio de la ideología. Pero esto no lo hacen todos. Eso ha corrido a mucha gente del carnaval. Lo que no estoy dispuesto es a que seamos una máquina de solventar económicamente estos montos de plata".

La medida llega en una coyuntura en que el fragor de la campaña por el Sí hacia el referéndum se desarrollará en febrero, y se apoyará en la llegada masiva del carnaval. "El Sucau entiende que el carnaval en los barrios es una oportunidad para continuar difundiendo en la población la importancia de participar en el referéndum votando Sí a la derogación", figura en el propio portal del PIT-CNT.