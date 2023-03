Por qué Uruguay vota a Infantino para su reelección en FIFA y el increíble vínculo que nació con Wilmar Valdez

El vínculo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Gianni Infantino tiene una historia propia, sólida y de larga data, que trasciende a la aspiración del suizo de ser presidente de FIFA, y además está cargado de una serie de anécdotas e historias que tienen a Wilmar Valdez, el expresidente de la AUF, como protagonista.

Este jueves en Kigali (Ruanda), donde tiene lugar el 73º Congreso de FIFA, 211 federaciones le darán el apoyo a Infantino para continuar en la presidencia por el período 2023-2027.

Lo que el tiempo empieza a dejar en el olvido, pero que mantiene plena vigencia es la cercanía y la importancia de Uruguay en la vida política de Infantino, al tiempo que aparece en los primeros planos la figura de Valdez, una pieza clave hace una década en los movimientos políticos del fútbol mundial. Tanto es así que el primer país que Infantino visitó como presidente de FIFA fue Uruguay.

Esa cercanía la heredó Ignacio Alonso, quien desde 2019 es presidente de la AUF, junto a Gastón Tealdi como vicepresidente, quienes estrecharon nuevos vínculos con Infantino.

Gastón Tealdi, Infantino e Ignacio Alonso en una reunión en Conmebol en noviembre de 2019

Pero orden tienen las cosas. El primer vínculo directo entre la AUF e Infantino fue a través de Valdez, en una historia que no tiene desperdicio y que quien condujera la sede de la calle Guayabos entre 2014 y 2018 relatara con detalles en su libro El fútbol y mi verdad, de Editorial Planeta.

La charla de Wilmar Valdez con el "pelado" de la UEFA y el primer viaje de Infantino a Uruguay

Esta primera situación ocurrió en mayo de 2015, en Asunción, una semana antes de las elecciones de FIFA, con Joseph Blatter buscando la reelección y con las autoridades más importantes del fútbol de Europa en la Conmebol.

Así lo cuenta Valdez en su libro:

"Como era tradición, en la noche previa al congreso (de Conmebol) se realizó una cena de camaradería. La cena de gala, como le llamaban, se organizó en el salón de convenciones de la sede de Conmebol. Con forma de U, la mesa principal estuvo presidida por Blatter, Platini, Napout, ubicados en el centro, a los que acompañábamos los presidentes de las distintas federaciones. Así fue que me tocó sentarme al lado de Carlos Chávez, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y de un 'pelado'. Llevaba 10 meses como presidente en la AUF y a nivel FIFA conocía a muy pocos dirigentes. La cuestión es que no tenía ni idea de quién era el pelado. No obstante, hablaba muy bien español y entablamos una amena charla. Aprovechando un momento en que se levantó, le pregunté disimuladamente a Chávez quién era y este me explicó que se trataba de Gianni Infantino, nada menos que el secretario general de la UEFA. Poco después Chávez se levantó y me quedé un largo rato hablando con Infantino sobre fútbol, Conmebol, UEFA y la importancia de que Sudamérica y Europa estuvieron juntos defendiendo sus intereses en FIFA. Al día siguiente fui nombrado tercer vicepresidente de Conmebol y cuando anunciaron mi designación, Infantino, que estaba sentado en la segunda fila, me hizo un gesto de aceptación y simultáneamente me envió mensaje de texto felicitándome y con buenos augurios para futuros acuerdos con la UEFA. Recuerdo también que luego hubo un cóctel y seguí hablando con él y circunstancialmente con Platini, ya que el diálogo del presidente de la UEFA era directo con Napout. Aquellos meses depararían otras instancias en las que, increíblemente, se seguiría fortaleciendo el vínculo con Infantino".

De allí en más, ese vínculo entre Valdez e Infantino tendrían nuevos niveles de relacionamiento, tanto que el primer país que el actual presidente de FIFA visitó en el sillón más importante del fútbol, en 2016 fue a Uruguay, a través del vínculo con Valdez.

"Era octubre de 2015. En una de las tertulias de los integrantes de la comisión, tomando un café, seguí hablando con Infantino de lo que era Sudamérica, de la influencia del fútbol de Uruguay y sobre la mesa quedó el tema de la historia de nuestro fútbol y del Estadio Centenario. 'No conozco el Centenario”, me dijo. Entonces le conté detalles de su historia, sus leyendas, incluyendo el primer Mundial de Fútbol de 1930, y le dije: 'Te voy a hacer una invitación. A fines de marzo jugamos contra Perú por las Eliminatorias y te invito a que vayas a ver Uruguay-Perú'.

–Hecho, voy –me respondió.

–Mirá que a esa altura vas a ser el presidente de la FIFA y por agenda no vas a poder ir –le retruqué.

–Te prometo que voy –me dijo sin titubear, tomó el celular y agendó la fecha.

Y así sucedió. La primera visita oficial como presidente de la FIFA fue a Uruguay el 29 de marzo de 2016".

En abril de 2016 Infantino llegó a Uruguay, en su primera visita oficial como presidente de FIFA, gracias a su amistad con Valdez y en la mesa estuvo la sede del Mundial 2030

Esa visita generó un encuentro para reforzar la aspiración de Uruguay, en ese momento con Argentina, de organizar el Mundial 2030.

El apoyo de la AUF a Infantino en las elecciones de 2016

Otro momento clave del vínculo de la AUF con Infantino fue en las elecciones de FIFA de 2016, en las que fue clave la participación del expresidente de la AUF y de Uruguay, para generar una movida que impulsó el triunfo del suizo.

Fue tal el agradecimiento de Infantino a Uruguay que la celebración de su triunfo como presidente fue celebrando con los dirigentes uruguayos y cantando: "Uruguay, Uruguay".

Así lo cuenta Valdez:

"Las elecciones en la FIFA fueron el 26 de febrero de 2016 en Zúrich. Antes de viajar, hice una escala en Nueva York para el sorteo de la Copa Centenario. Cuando llegué a Zúrich me espera ba la prensa. Estaban periodistas de las cadenas mexicana Univisión y la brasileña O Globo preguntando por el rumor de que Sudamérica no votaría a Infantino. Y me preguntaron por qué Uruguay no lo votaría. Sorprendido por los comentarios, les dije que Uruguay iba a votar a Infantino porque así lo había resuelto la asamblea, el órgano soberano de la AUF.

En ese momento era un novato en Twitter. La cuenta, @wilmar_valdez, la había creado el 20 de febrero de 2016, aunque ocupaba la presidencia de la AUF desde abril de 2014.

No tenía intenciones de incursionar en ese mundo que desconocía, pero me habían recomendado que lo hiciera para expresar mi pensamiento como presidente de la AUF. Aunque me resistía, comenzaba a comprender la importancia de hacerlo.

Mi primera intervención fue un retuit de un mensaje de la AUF que decía: “Informamos que la cuenta oficial de Twitter del presidente de AUF Esc. Wilmar Valdez es @wilmar_valdez”. El segundo, un tuit que escribí el mismo día: “Quiero felicitar a @DiegoForlan7 uno de los máximos goleadores de @Uruguay y su Sra. Paz por el nacimiento de su primer hijo Martín”.

En Zúrich me encontraba en compañía de Andrea Lanfranco, Alejandro Balbi y Rafael Fernández, ambos integrantes del ejecutivo. Nos dimos cuenta de que había ambiente de elecciones y se olfateaba votos muy parejos. Mi sexto tuit, el 24 de febrero a la hora 4.56 pm fue en apoyo a Infantino: “La Asamblea de la AUF del pasado 22/2/2016, ratificó por unanimidad el apoyo al candidato @Gianni_2016 en elecciones FIFA”. Y casi una hora después publiqué un tuit de Infantino con un comentario sobre su candidatura: “Todo el apoyo @Gianni_2016”.

Al día siguiente, cuando llegó Infantino a la reunión de la Conmebol previo al congreso, él y su gente me hicieron ver la importancia de mi mensaje".

Infantino ganó las elecciones en la segunda votación, con 115 votos, por delante del jeque árabe Salman bin Ebrahim al Khalifa (88), Ali bin al Hussein (4) y Jérôme Champagne (0).

Valdez e Infantino en Rusia 2018

Aquella confianza deparó luego el festejo íntimo con el nuevo presidente de la FIFA.

"Cuando se anunció el resultado, Infantino brindó su discurso y se quedó saludando a quienes los acompañaban en ese lugar al que no podía acceder nadie. Los cuatro delegados uruguayos estábamos en el amplio auditorio con más de 1.000 dirigentes y no podíamos ingresar al estrado. La seguridad era muy importante. Como en aquella elección habíamos sido protagonistas, en un momento nos miramos y dijimos “tenemos que ir a saludarlo”. En el primer intento fracasamos. Avanzamos hasta un lugar donde había un vallado, seguridad y una funcionaria de FIFA.

Eduardo Ache, que estaba invitado por la FIFA y que habla perfecto inglés, en un tono amable le explicó que debíamos llegar hasta donde estaba el nuevo presidente de la FIFA. La funcionaria y los de seguridad no se apartaban de la negativa. En ese momento, inventamos la excusa de que éramos los designados para firmar el acta de la elección. Esa estrategia nos permitió pasar, Infantino nos vio, abrió los brazos y gritó: “Uruguay, Uruguay”, se acercó y se produjo una imagen tan imborrable como histórica: Infantino abrazado con los cuatro dirigentes uruguayos saltando al costado del estrado apenas concluida la elección".

El 26 de febrero en Zurich la transmisión de FIFA en vivo muestra el momento en que Infantino celebra su triunfo saltando y gritando "Uruguay, Uruguay" con los dirigentes de la AUF

Las elecciones de FIFA en 2023 y el apoyo de la AUF a Infantino

Este jueves el presidente de FIFA será reelecto. Sin oposición, tendrá el apoyo para continuar por el período 2023-2027.

Uruguay le dará el voto al actual presidente de FIFA.

Además, se estila en Conmebol decidir por mayoría en el comité ejecutivo y votar en bloque.

Esta decisión de Sudamérica, de apoyar a Infantino, fue adoptada en octubre de 2022.

Desde el año pasado, Uruguay comprometió su voto, igual que las otras nueve asociaciones del continente al suizo.

El 11 de octubre de 2022, Conmebol emitó un comunicado anunciando que luego de una charla que mantuvo con el presidente de FIFA y de intercambios de ideas, decidió que sus 10 miembros lo apoyarán en las elecciones de 2023.

¿Cuáles fueron las razones por las que apoyan a Infantino? Infantino desistió del plan de instalar el Mundial cada dos años, una propuesta que impulsaba, y a través de la cual llevó a que se enfrentara con Conmebol y Uefa.

Además, en el nuevo formato de 48 equipos, le aseguró a Sudamérica seis plazas y media para el Mundial 2026.

Esto representa que Uruguay podrá clasificar al Mundial al 65% de las selecciones que participan en su clasificatorio continental, un registro que ninguna otra confederación tiene.

Este jueves en Kigali, en el 73º Congreso de FIFA, estará el integrante del ejecutivo Ache, y el presidente Ignacio Alonso, el representante de Peñarol en la AUF, Gastón Tealdi y Jorge Casales, en otra jornada histórica para Infantino y para seguir alimentando ese vínculo histórico, con la candidatura del Mundial 2030 en plena disputa.