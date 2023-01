Por segundo año consecutivo, Intendencia de Rocha no apoyará a tablados de carnaval

La Intendencia de Rocha no apoyará la organización de tablados para el carnaval de este año en su departamento, informó el Colectivo de Murgas de Rocha en un comunicado.

Es el segundo año consecutivo en el que la comuna se aleja de la organización de tablados, luego de que en el Carnaval de 2022 rechazara pagar los cachés para las murgas que asistieran al departamento.

Sin embargo, este año las murgas de Rocha denunciaron que la Intendencia fue un paso más allá: "Al colectivo se le ofreció un cachet (por murga) solamente por desfilar. Dejando en claro que el gobierno no organizará tablados ni pagara por actuar a las murgas", indicó la organización.

La propuesta de la comuna fue entregada en una reunión entre representantes del área de Cultura de la Intendencia y representantes del Colectivo. En esta cita la organización aceptó la idea del desfile, pero solicitó al gobierno departamental que colaborara con "el escenario, luces, sonido y traslados", y que se colocara "un escenario al finalizar el desfile para que las murgas puedan mostrar parte de sus espectáculos".

Las murgas mostraron su disposición de organizar los tablados en el departamento y también de no cobrar por actuar, debido a que el objetivo del colectivo es "llevar el carnaval a cada barrio", indicaron en la carta.

La Intendencia rechazó las solicitudes, decisión que comunicó en una nueva reunión entre ambas partes realizada el 5 de enero. "El colectivo considera que pese a la flexibilidad y la búsqueda de nuevas alternativas, el gobierno mantiene distancia con las murgas. Éste busca que las mismas solo desfilen, no canten, y deja de lado la cultura popular en los barrios", criticó la organización.

"Desfilar desfilan los ejércitos, un país sin murgas es un país sin carnaval", dijo en defensa de las murgas de Rocha Raúl Castro, "Tintabrava", histórico referente de la murga Falta y Resto, en un video publicado por Julio César Casanova, edil frenteamplista de Rocha, en su perfil de Twitter.



Tiene miedo de la crítica?

El patrón @alejoumpierrez no quiere murgas en la estancia...#MurgasRocha pic.twitter.com/VnDalL8sEe — Julio CesarCasanova (@JCesarcasanova) January 6, 2023



El Observador intentó contactar a la intendencia por este tema, pero no obtuvo respuesta.

"¿Por qué tendría que pagarle a las murgas?"

Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha

En 2022 el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se mostró contrario a que la comuna pagara los cachés de las murgas para su llegada a los tablados del departamento.

"Yo no pago al Rocha Fútbol Club para que entre a la cancha, no le pago a la Asociación Agropecuaria de Rocha su exposición, si se hace una criolla yo no les pago los jinetes. ¿Por qué tendría que pagarles a las murgas?", dijo el jerarca en una entrevista con El Observador publicada el 10 de enero del año pasado.

La decisión de cortar con este pago, según Umpiérrez, fue "puramente económica". El intendente compartió documentos en los que se muestran pagos a murgas como La Gran Muñeca, que recibió $ 166 mil para realizar espectáculos en Rocha y La Paloma en el carnaval de 2019, o Curtidores de Hongos, a la que la Intendencia le pagó $ 170 mil para presentarse en el estadio Mario Sobrero y en el tablado de La Paloma en el verano de 2018.

No obstante, el año pasado la comuna sí apoyó a los tablados: "Generamos toda la condición de infraestructura. Si necesitan estrados, ponemos a disposición los de la intendencia. Necesitan el audio, lo ponemos. Necesitan el transporte para viajar por el interior, lo ponemos. A todos aquellos clubes u organizaciones sociales que organizan carnaval les damos la exoneración del 100% de los impuestos. Generamos todas las facilidades, pero no me pidas que pague el caché de murgas", declaró en ese entonces el intendente.