Poyet y Matonte, envueltos en otra polémica que involucró al VAR en la Libertadores

El VAR sigue dando que hablar en la Copa Libertadores. Este miércoles sucedió una jugada polémica en el partido que disputaron Universidad Católica y Palmeiras en Chile, que resultó decisiva en el marcador.

Tras un centro de un futbolista brasileño, la pelota dio en el codo de un zaguero chileno. El árbitro uruguayo Andrés Matonte dio córner, pero después de revisar el VAR cobró penal y Gustavo Poyet, técnico de la Católica, le recordó a los jueces las jugadas del día anterior que favorecieron a Atlético Mineiro y Fluminense: "Pasó ayer en cancha de Boca, pasó en Cerro Porteño, los dos equipos brasileños", expresó el DT uruguayo.

Luego del partido, Poyet señaló: “Del penal no voy a hablar mucho. No soy un fan del VAR. Entiendo el fútbol de una manera lógica y creo que estamos perdiendo la lógica, estamos haciendo antipasional el fútbol, no se juega nada, lo más lindo es gritar los goles y si alguien se equivoca, es humano”.

“Ahora las reglas no las sabe nadie y te explican que si el pie en el que la pelota pegó antes de pegar en la mano está levantado, no es penal, pero como está apoyado en el suelo sí es penal… Cerremos, apagamos la luz y vámonos, no se puede jugar al fútbol”, añadió.

El martes el técnico de Cerro Porteño, Francisco Arce, expresó que los habían "robado a mano armada" en su propia casa después que le anularan un gol lícito cuando el partido estaba 0-0.

La Conmebol reaccionó de inmediato y el miércoles suspendió a cinco árbitros por sus errores.