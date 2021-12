"Preparate para ser el uno", el consejo de Gerardo Pelusso a Mauricio Larriera

Mauricio Larriera ganó la 20a. edición de la encuesta Fútbolx100 de El Observador en el rubro Mejor Entrenador del Campeonato Uruguayo 2021 tras coronarse campeón con Peñarol.

El técnico Gerardo Pelusso, quien siguió sus pasos desde chico hasta invitarlo a participar en su cuerpo técnico, contó detalles sobre la personalidad y el crecimiento que tuvo el actual entrenador aurinegro durante su carrera.

"A Mauricio lo dirigí con 18 años en la selección juvenil de Florida; luego cuando tenía 21 y estábamos con Rodríguez Riolfo en Liverpool, él jugaba en Tercera y yo lo dirigía, y luego cuando tenía 30 años en Racing", recordó Pelusso a Referí.

Photo by Staff Images / CONMEBOL

Pelusso contó características de Larriera

Así fue viendo su evolución como jugador y lo conoció en la etapa de estudiante avanzado de Odontología. Luego, también durante el curso de entrenador. "Tanto a Mauricio como a otros muchos que yo había dirigido, como Pablo Peirano, seguí sus estudios; siempre preguntaba a los profesores del curso donde ellos estaban y me decían lo mismo, que Mauricio era brillante, un gran estudiante, responsable, con mucha imaginación y un excelente profesional".

Aún cuando Larriera empezó a dirigir en El Tanque Sisley y sin tener contacto personal con él, Pelusso se interesó en él y las referencias que recibía siempre era muy buenas. "Cuando se vislumbró la posibilidad de un cambio en mi cuerpo técnico, estábamos en Alianza Lima y habíamos terminado la temporada 2006. Para 2007 tenía que reestructurar el cuerpo técnico y necesitaba un asistente con las características de Mauricio", manifestó Pelusso.

Lo llamó y se reunieron en una playa del Este, donde Pelusso estaba con su familia. "Estuvimos toda una mañana conversando y después no tuve ninguna duda que era el asistente que yo necesitaba".

Llegaron a un acuerdo y comenzaron a trabajar juntos en Alianza Lima. Luego continuaron en Nacional, en Universidad de Chile, en Olimpia de Paraguay y en la selección guaraní.

Larriera y Pelusso en Nacional

"Enriqueció el trabajo del cuerpo técnico, porque él es diferente a mi en muchas cosas, en la manera de ver el fútbol, las prioridades, pero en forma conjunto nos complementamos muy bien y fue un excelente asistente. Yo siempre le decía 'preparate para ser el uno', una frase que me repetía Mario Patrón cuando yo era asistente de él en la selección de Florida. Me pareció un muy buen mensaje para no quedarme en eso: 'yo no te quiero para que me hagas los mandados toda la vida' me decía Mario y yo le repetía lo mismo a Mauricio".

Cuando terminó el ciclo en la selección paraguaya, después de siete años de trabajar juntos, cada uno siguió su camino: "Fue un momento de reflexión, él decidió quedarse en Paraguay seis meses más porque sus hijas estaban estudiando y no quería que perdieran el año. Me pareció muy bien para que pensara lo que iba a hacer y le dije, 'porque de aquí para arriba no hay más nada'. En la vida de un entrenador, después de dirigir una selección nacional no hay más nada. Ahora chiquito tenés que volar solito. Y ahí me vine, seguí con mi carrera, con Pablo Peirano y él comenzó su carrera como entrenador principal", explicó Pelusso.

Indicó que el éxito que consiguió Larriera en Peñarol no es una sorpresa para él, "sino que me parece que es un camino lógico el que hizo, porque creo en los procesos en la vida del entrenador, la etapa del aprendizaje, la etapa de dirigir un equipo y la etapa de dirigir un equipo grande que son etapas diferentes. El pasó por todos esos caminos y hoy está en un equipo grande y pudo demostrar la capacidad que tiene".

Para Pelusso, Larriera "se diplomó de entrenador importante en el alto nivel que es dirigir un equipo grande, hacerlo jugar bien y ganar el campeonato".

Además, destacó: "Otro de los aspectos resaltables de Mauricio son los valores humanos que él tiene. Es una persona con valores y principios inalterables, ni ganando ni perdiendo a él le cambia su modo de actuar y de ver la vida y es una de las cosas que más me cautivó", expresó.