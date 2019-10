Presidencia se opuso a conciliar con el PI y el juez dictará sentencia este miércoles

Presidencia de la República se opuso este lunes a conciliar con el Partido Independiente (PI), a raíz del recurso de amparo que la agrupación política presentó al entender que el gobierno está violando la Constitución con sus recientes publicaciones en el portal institucional.

El juez de lo Contencioso Administrativo, Carlos Aguirre, planteó en la audiencia la posibilidad de que las partes conciliaran, con la condición de que Presidencia aceptara el retiro de la publicación –sin entrar en discusiones sobre su legitimidad– y propendiera a no publicar más contenido de ese tipo, hasta que terminen las elecciones. Sin embargo, luego de consultar al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, la abogada que concurrió en representación del organismo decidió no aceptar la conciliación.

De esta manera, Aguirre leerá la sentencia definitiva el miércoles a las 14:15 horas.

La publicación en cuestión refiere a declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quien criticó a la asesora en materia económica de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche.

Camilo dos Santos

La economista aseguró días atrás, en una entrevista con el programa No toquen nada, que mantiene un diálogo constante con representantes de las calificadoras de riesgo y que en esas reuniones pidieron que no bajaran la nota (el grado inversor) a Uruguay. "Lo que más pedimos fue que no bajen la nota porque necesitamos tiempo, asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario. (...) Nos han dado tiempo, las calificadoras están esperando una nueva administración para ver un resultado”, aseguró en la entrevista.

De esta manera, Murro señaló en la nota publicada en Presidencia que le llamaba "mucho la atención" lo que dijo Arbeleche. “Decir que por influencia de un partido político las calificadoras más importantes del mundo, como son las cinco que le han dado y mantenido el grado inversor a Uruguay, factor necesario para que puedan seguir viniendo inversiones y el país pueda seguir desarrollándose, ‘aguantara los datos de Uruguay ante la perspectiva de un nuevo gobierno’ francamente llama mucho la atención”, aseguró entonces el ministro. La nota, con fecha del 5 de octubre, se titula: "Decir que por influencia de un partido político se logró mantener el grado inversor no le hace bien al país".

A raíz de esa publicación, así como de otras que Presidencia publicó en las últimas semanas, el Partido Independiente presentó la semana pasada un recurso de amparo, asesorado por el abogado Pablo Donnangelo.