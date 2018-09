"Si somos los malos que no nos pidan trabajo", dice presidente de Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, dijo que existe una "estigmatización hacia los empleadores" que conspira en el entendimiento entre empresarios y trabajadores, lo cual hace "muy difícil" que se pueda crecer económicamente.

"Si somos los malos, que no nos pidan trabajo. Cada uno puede defender sus derechos, yo lo respeto, solo pido que el mismo respeto sea hacia nosotros", dijo el empresario, en entrevista con el semanario Crónicas publicada este viernes. "Mientras se nos vea como el enemigo que hay que atacar o la vaca que hay que ordeñar, y no se nos mire como el caballo que tira del carro, es muy difícil poder crear cosas", agregó.

Lestido se refirió luego a las condiciones económicas que figuran como contexto en las actuales negociaciones en los Consejos de Salarios y a la crisis argentina como referencia ineludible. Aseguró que la realidad de este año es distinta a la que se daba hasta 2014, cuando el salario y la economía crecían, mientras que ahora se están "viendo señales" negativas que revelan "situaciones complejas" que viven muchas empresas.

"En este contexto no se pueden dar las mismas condiciones que antes en materia salarial y no es un capricho, no se puede", sostuvo.

El empresario también mencionó que entiende necesario introducir modificaciones en la legislación que permita mayor flexibilidadlaboral, como medida para aumentar el empleo. "Hoy es muy importante, tan importante como bajar el costo del Estado. No solo por la coyuntura sino también por el mundo que se viene", dijo, y concluyó: "La poca flexibilidad laboral que hay te lleva a que no tomes gente porque hoy precisas flexibilidad para poder poder adaptarse a las situaciones del mercado".