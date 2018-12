Presidente de la Jutep dijo que los gastos de De León son "corrupción"

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, dijo que los gastos de Leonardo De León con tarjetas corporativas de ALUR es “corrupción” desde el punto de vista “conceptual”, pero no delictivo, ya que la empresa se maneja en el derecho privado. En el programa Todo Pasa de Océano FM, Gil Iribarne, calificó de “serio” y “fundado” el fallo publicado este lunes por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, el cual calificó de “actos indebidos en perjuicio de ALUR” los pagos realizados por el actual senador de la lista 711.

Gil Iribarne valoró de forma positiva que la opinión del Tribunal fuera en el mismo sentido que la Fiscalía y la Jutep, lo que “muestra una coherencia” en el sistema. En el informe publicado en abril, la Junta Anticorrupción había señalado que las acciones de De León "constituyen violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos".

En el mismo sentido, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, había señalado en su dictamen que De León había realizado un uso “discrecional” de la tarjeta de ALUR, y que incurrió en conductas “contrarias al principio de probidad en la función pública por una despreocupada administración de dineros”.

Sin embargo, Pacheco no pidió su procesamiento –como sí lo había hecho con Sendic-, porque aunque la empresa tiene más de un 90% de capitales Estatales, opera en el derecho privado y por tanto no se le puede imputar un delito al menos que la compañía afectada presente una denuncia, cosa que no ocurrió.

Gil Iribarne dijo que además de hacer gastos que no fueron justificados con la tarjeta, como ocurrió con Sendic, De León además había recibido viáticos. “Detectamos 130 casos donde hubo gastos con tarjetas y viáticos, y De León no lo pudo explicar, lo que es gravísimo”, señaló el presidente de la Jutep.