Presidente de los arroceros cuestiona cálculo de Ursea que impide baja del gasoil

La decisión del Poder Ejecutivo de abaratar por segundo mes consecutivo el precio de la nafta y dejar sin cambios el valor del litro de gasoil fue cuestionada por Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

Este jueves El Observador informó que el Poder Ejecutivo decidió que el valor de la nafta bajará desde este sábado 1° de octubre, se abaratará $ 3 por litro en surtidor, un 3,9% (de $ 77,88 a $ 74,88), a la vez que el precio del gasoil común queda sin cambios, en $ 64,99 por litro.

Lago admitió que hay una tendencia en el mundo de acortamiento de la brecha entre los valores de la nafta y el gasoil, pero puntualizó que la decisión a nivel local, que además sucede a una igual adoptada a inicios de este mes, “no se justifica”.

Explicó que la decisión del Poder Ejecutivo sigue basándose en un informe de la Unión Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre la Paridad de Precios de Importación (PPI) que “claramente no refleja la realidad económica de la cadena de combustibles”.

Detalló que la consideración de la Ursea “es muy parcial, es sobre un supuesto, no es sobre la realidad del mercado y del negocio, considera un único origen del petróleo, un único medio de transporte, un único ingreso al país del producto, un único sitio de refinería… ¿por qué no considerar el valor del petróleo en otros mercados o los costos de las refinerías de la región?”.

“Estamos atados a una forma de calcular el PPI demasiado teórica”, afirmó Lago.

Defensa del monopolio

Una reflexión que añadió el productor y dirigente gremial que es que, “considerando que la mayoría del espectro político en el parlamento estuvo en contra de desmonopolizar Ancap, es obvio, es lógico que mantengan acciones para justificar mantener el monopolio, por lo tanto todo esto es una estructuración, una búsqueda de argumentación para decir que el PPI, aún hecho en forma equivocada por la Ursea, hace que Ancap esté cumpliendo y vendiendo a precio de mercado internacional y por tanto no haya por qué derogar ese monopolio”.

Lago Dijo también que durante este año, cuando el peso se valorizó un 8% y el precio del crudo bajó, Ancap se ha beneficiado y ha tenido utilidades con base a un sistema de cálculo de precios que sigue generando un valor del gasoil más caro en Uruguay que en países con los que la producción nacional compite, como Paraguay y Brasil.

“Seguimos siendo caros, hay un problema de competitividad que no se soluciona, se piensa más en las cuentas de Ancap y nadie prioriza al consumidor y no nos parece justo, ni siquiera se utiliza bien lo que se indicó desde la LUC, donde se habla de un informe preceptivo de la Ursea, lo que no significa que sea algo que haya que trasladar tal cual”, afirmó.

Con evidente molestia, concluyó: “Resulta que cuando las cosas no andan bien para Ancap el consumidor hace un esfuerzo y cuando andan bien también”.

Ojalá el supuesto de @walterverri fuera cierto: “precios excepcionales”, aún así no justificaría como argumento para cobrarnos más el gasoil. Sería como que al viceministro desde el 1/3/20 le cobrarán más por las corbatas, solo porque tendría un mejor ingreso. — Alfredo Lago (@FreddyLago) September 29, 2022

El peso del gasoil en el arroz

El no descenso del valor del gasoil se da justo cuando se está activando la siembra de una nueva zafra en el cultivo de arroz, un insumo que incide en al menos un 10% del costo productivo por hectárea, unos US$ 200 (considerando solamente la etapa productiva). El gasoil incide también y posteriormente en el traslado de la producción de la chacra a los molinos y de los complejos industriales al puerto para la exportación.