Presión bajista en el precio del ganado gordo en un mercado atado a las lluvias

La semana cierra con una corrección en la propuesta valores para la hacienda por parte de los frigoríficos, con plantas que no están pasando precios. Las lluvias son clave, así como el precio de exportación, que ratifica el ajuste.

No hay una oferta abundante de ganado. Con las menores cotizaciones se frenó la concreción de negocios. Algunos frigoríficos están abastecidos y esperando. La consolidación de la baja estará muy atado a si llueve o no llueve, comentó Gabriel Argenti, desde Berrutti Negocios Rurales.

Las industrias que pasan precio proponen de US$ 3,40 a US$ 3,45 por kilo en cuarta balanza para novillos, por debajo de los US$ 3,60 que se conseguían en las últimas dos semanas, y con entradas más largas.

Disminuye la presión por novillos especiales en los últimos días de actividad de los equipos kosher.

La vaca gorda ronda los US$ 3,20 por kilo y la vaquillona, más demandada, cotiza entre US$ 3,35 y hasta US$ 3,50 por kilo.

“Estamos en una pulseada que la va a definir el tema agua”, dijo por su parte Alejandro Dutra, desde escritorio Dutra.

La intención firme de baja posiblemente se traduzca en un menor volumen de faena.

La semana pasada la actividad fue de 41.791 vacunos y así noviembre cerró por debajo de las 190.000 cabezas. Algunas plantas operarán durante solo dos jornadas la semana que viene. En lo que va del 2022 la faena está 182.471 cabezas por debajo de 2021 y va camino a cerrar el año con una caída interanual de entre 7% y 9%, según proyecta el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Desde el mercado internacional las señales siguen siendo de debilidad. La fuerte presión de oferta de Brasil en China ha incidido fuertemente en el mercado. Ahora los valores se muestran estables para la carne vacuna. El país asiático finalmente abandona medidas clave de su política covid cero tras las intensas protestas sociales registradas días atrás en varias ciudades. Las miradas están puestas en cómo siga evolucionando la pandemia en ese país, que ha tenido una disparada de casos en las últimas semanas.

Europa sigue flojo, con valores de rump & loin levemente arriba de US$ 9.000 por tonelada.

El valor promedio de exportación para la carne vacuna cayó a US$ 4.035 por tonelada en la última semana. Se ubica 30% por debajo del pico de precios de mayo y es el menor registro semanal desde junio de 2021. El promedio para los últimos 30 días también fue el más bajo de 2022, US$ 4.362 la tonelada.

Juan Samuelle

Producción ganadera en campos de Soriano.

Por lo pronto, en este escenario de presión bajista sobre el gordo, el mercado de reposición sigue mostrando firmeza, como se vio en el remate de Lote 21 esta semana, con alto nivel de colocación (93%). El ternero terminó el año promediando US$ 2,16 por kilo, similar al mes anterior y a un año atrás. Las categorías de novillos mostraron subas de 5% a 9%.

En el caso de los lanares, la faena alcanzó ya en plena zafra de fin de año su máximo volumen anual con 45.937 cabezas, unos 1.150 animales más que en la misma semana de 2021. El mercado se muestra más fluido, aunque con valores que siguen presionados. Los corderos quebraron los US$ 3 por kilo y cotizan sobre los US$ 2,95. Los capones se comercializan sobre US$ 2,59 y las ovejas 2,91. En los campos, aparecen dificultades por casos de flechilla.

Para la carne ovina las noticias no son auspiciosas. El precio de exportación en la última semana fue el más bajo de 2022 y quedó abajo de los precios de noviembre 2020. En la última semana la tonelada cotizó a US$ 4.199 la tonelada y en noviembre el precio promedio fue de US$ 4.240, un 24% menos que el valor de noviembre 2021 y 3,5% por debajo del promedio de noviembre de 2020.

La cifra

4.347 dólares fue el precio promedio para la tonelada de carne vacuna exportada en noviembre, conformando el valor mensual más bajo del año.