Presos de la Unidad 6 de Punta de Rieles se declararon en huelga; director de Cárceles negocia

Las personas privadas de libertad en la Unidad 6 Punta de Rieles están en huelga. No salen a trabajar y no levantan el rancho (no aceptan la comida).



Razones:

• Cierre de emprendimientos productivos.

• Reducción de actividades.

• Reducción y cambios en los días de visita.

(+) pic.twitter.com/weAzGX1nmc