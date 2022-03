Préstamo BID: la negociación barrio a barrio entre la IM y la oposición se dilata por la LUC

El préstamo por US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Intendencia de Montevideo (IM) iba camino al naufragio cuando oficialismo y oposición acordaron una prórroga de 70 días, que evitaba tener que empezar de cero en el diseño de un nuevo proyecto desde las oficinas de Washington.

Si bien la nueva etapa –supeditada a una mesa de diálogo entre la administración de Carolina Cosse y ediles blancos y colorados– ahora tiene una ventana de oportunidad hasta el 25 de abril, el debate en la Junta Departamental empieza a dilatarse con la proximidad del referéndum del próximo 27 de marzo.

El coordinador de la bancada del Partido Colorado, Matías Barreto, pidió este miércoles suspender una reunión para la semana que viene. "Se nos está haciendo difícil reunirnos con nuestros técnicos. Se nos acerca la votación de la LUC y estamos con muchísimo trabajo", admitió a El Observador, y agregó que "hay tiempo todavía" para analizar los temas en detalle.

En esa instancia estaba previsto que se delinearan cuáles son los barrios factibles de sanear por fuera de los montos ya comprometidos por el BID. Buena parte del crédito –US$ 41,7 millones– están reservados para la gestión de residuos, y la comuna pretende no abrir ese monto a la negociación. Otros US$ 22,5 millones son para intervenciones de saneamiento, para las que están contemplados dos puntos de la capital.

Cosse había accedido al pedido de los blancos de reservar otros US$ 12,5 millones para entubar otros barrios que no estaban incluidos en el crédito. Los nacionalistas están tomando ahora esa cifra como un "piso" para negociar el ingreso de más localidades en el proyecto, según transmitieron fuentes políticas a El Observador.

En este sentido, la delegación encabezada por el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, presentó días atrás un listado de barrios que ya estaban contemplados en el plan director de saneamiento que marca la pauta para cada una de las ediciones de estos préstamos. Previo a determinar el financiamiento, la administración de Cosse pretende dilucidar en qué localidades es más factible el ingreso de las tuberías.

Según el documento que publicó Búsqueda y al que también accedió El Observador, el equipo de la IM detalló ocho puntos distintos de acuerdo a sus respectivas poblaciones e calculó la inversión estimada para llevar hasta allí el servicio de saneamiento: las localidades son Barrio Sarandí, Bella Italia, Boizo Lanza Instrucciones, Bola de Nieve, dos zonas de Paso de la Arena y otras dos en Casabó.

Para cada uno de esos puntos, el análisis se detuvo en dos variables centrales que inciden en la factibilidad: por un lado, la inversión que implicaría por cada beneficiario (cantidad de dólares a gastar dividido la población del lugar); por otro lado, los aspectos a atender a la hora de iniciar las obras –en concreto, si conlleva realojos de vecinos o expropiaciones–.

Con esos datos sobre la mesa, la IM resaltó en los primeros lugares de la tabla a Barrio Sarandí, Bella Italia y Boizo Lanza Instrucciones, por ser las de menor costo por beneficiario. Por ejemplo, Barrio Sarandí y Boizo Lanza implicarían una inversión de US$ 2.222 y US$ 2.571 por cada vecino, respectivamente (expresados a valores del 2017). Bella Italia, pese a conllevar un costo de US$ 2.167 por beneficiario, también requeriría de al menos 10 realojos, algo no contemplado en las cifras y que complica la operativa.

Para los casos de Bola de Nieve y Paso de la Arena, por ejemplo, se tendría que considerar en la ecuación la necesidad de realizar obras de conducción entre barrios. En el otro punto de Paso de la Arena y los otros dos de Casabó, en tanto, se precisarían por encima de los 10 realojos –en la zona de Carlos María Ramírez sobre Paso de la Arena serían necesarios unos 35–. En otro punto, el estudio advierte por posibles realojos no identificados y mayores costos por zona anegadiza contra un área de bañados.

En todos los casos se trata de sectores de la periferia, en algunos puntos con asentamientos formados. Constituyen entre todos los barrios el 10% de Montevideo que aún no tiene saneamiento. Los blancos, contrarios a los rubros propuestos por Cosse para limpieza –por destinar financiamiento a 23 años para bienes rápidamente fungibles como contenedores y camiones– tienen como principal objetivo ampliar el alcance de las obras de saneamiento.

El crédito millonario del BID es, hasta ahora, la apuesta más grande de la administración de Cosse, pero requiere de una mayoría especial de dos tercios en la Junta Departamental. La llave la tienen blancos o colorados, que deberán prestar al Frente Amplio los tres votos faltantes.

La negociación se extiende ahora con el respiro que suponen los 70 días de prórroga, que también permitieron a ambas partes postergar una discusión sensible para después del referéndum.