Préstamo del BID: blancos desmarcan a Lacalle, retrucan a Cosse y Raffo apela a la coalición

En ningún momento aclaró dónde ni cuándo, a pesar de que se anunciaba desde comienzos de la semana. El encuentro tuvo lugar a las 16 en la residencia de Suárez y Reyes, y los medios se enteraron una vez que Laura Raffo iba camino a la sede del Partido Nacional en la Plaza Matriz. No hubo fotos ni declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou que, ante una nueva réplica de los blancos, quedó fuera de la imagen.

La intendenta Carolina Cosse le había pedido una reunión la semana pasada, que se concretó este lunes en Torre Ejecutiva. "Tengo confianza en que el presidente comprendió la importancia en que esto no se dilate", expresó la jerarca a la salida, en referencia al préstamo del BID por US$ 70 millones a la Intendencia de Montevideo. Entre los blancos entienden que la frenteamplista buscó nacionalizar un tema que corresponde al ámbito departamental.

Al día siguiente Cosse hizo llegar una contraoferta a la bancada de ediles blancos, en la que accedía parcialmente a una solicitud cursada dos semanas atrás: se comprometía a destinar US$ 12 millones de los recursos propios de la comuna a saneamiento, aunque no abría el préstamo cerrado con el BID el 17 de noviembre. Más de la mitad del crédito –US$ 47,4 millones– está dedicado a medidas de limpieza y no a obras de saneamiento, como lo ha sido históricamente.

“La propuesta que llevaron los ediles era una propuesta de reestructura para tener fondos garantizados. Esa contrapropuesta que envió por carta, como todas va a ser estudiada. Pero no es lo que los ediles habían propuesto”, resumió Raffo en conferencia de prensa. El discurso fue elaborado en una reunión de hora y media en la sede nacionalista, posterior al encuentro de la dirigente con Lacalle Pou, pero la decisión ya estaba tomada.

Los ediles fueron adelantando sus cuestionamientos a la réplica de la IM a través de sus redes sociales. "Ahora Cosse propone que los camiones se paguen con el BID y las obras de saneamiento con ahorros de presupuesto. ¿Usted no desconfiaría?", escribió, por ejemplo, Javier Barrios Bove, varias horas antes del pronunciamiento.

Antes de la reunión con los ediles, Raffo ya había llamado a los colorados Julio María Sanguinetti, Felipe Schipani e Isaac Alfie, según confirmaron fuentes políticas a El Observador. La presidenta de la Departamental blanca bregó en sus conversaciones telefónicas por abonar un trabajo de coalición multicolor en Montevideo, que hasta ahora no había estado operativo, y tuvo un primer esbozo en un encuentro el pasado martes.

Leonardo Carreño

Laura Raffo, referente nacionalista en Montevideo

Ese ámbito de ocho ediles blancos, cuatro colorados y uno del Partido de la Gente –responde al diputado Daniel Peña– volverá a sesionar el 10 de enero. La bancada del Partido Colorado coordinará más temprano ese mismo día. La jugada de Cosse los había dejado fuera de cualquier negociación, ya que concedía la posibilidad a los blancos y anulaba la intención de Sanguinetti de "vestir a la novia" –en referencia al texto del BID– y dar una "impronta" propia.

Fuentes coloradas transmitieron a El Observador que la bancada está abierta a recibir el llamado de Cosse, y que no se amputan la posibilidad de negociar con propuestas que prescindan de los blancos, pese a los esfuerzos de Raffo. Según dijeron desde la comuna a El Observador, el texto ya ingresó a la Junta con el visto bueno del Tribunal de Cuentas, que era el único requisito faltante antes de someterlo a votación.

Para discutirlo, el deliberativo capitalino debe aprobar por mayoría especial levantar el receso y convocar a una sesión extraordinaria. El proyecto tiene hasta el 17 de febrero para sancionarse.

"No se puede improvisar con temas serios", afirmó Raffo a El Observador, en respuesta a las explicaciones oficiales de la IM para reservar US$ 12 millones de su presupuesto propio. “Son US$ 2 millones al año que buscaremos sacarlo de la eficiencia en otras áreas, tanto en saneamiento por mejores costos, o mejoras en la eficiencia de la limpieza. Si no logramos eficiencias priorizaremos otras cosas, pero podemos recurrir a cualquier área del departamento”, había dicho el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, a El País.

Raffo desmarcó a Presidencia de la República de la jugada, y argumentó respecto a Lacalle Pou: "Es el presidente de todos los uruguayos y recibió a la intendenta de Montevideo como lo hubiera hecho con cualquiera de los otros 19. A mí me recibió como presidenta de la Departamental nacionalista para que lo pusiera al tanto. Eso es todo".

Los blancos capitalinos buscan desvincular a los jerarcas nacionales de estas conversaciones –a diferencia a lo sucedido en Canelones con el fideicomiso de Yamandú Orsi–, razón por la que la visita del edil Diego Rodríguez al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para que brindara su opinión respecto a la temática, generó discrepancias en sus propias filas, según supo El Observador.

La réplica de la bancada nacionalista deja pocos caminos a la comuna sin que ello le implique renegociar los términos del préstamo con el BID. Una de ellas es que Cosse reinicie negociaciones políticas con el Partido Colorado.