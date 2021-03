Primer caso: nació bebé con anticuerpos de covid-19 en EEUU

La niña nació tres semanas después de que su madre recibiera la primera dosis de la vacuna de Moderna, como le corresopndía por ser una trabajadora de primera línea en la lucha contra el coronavirus.

El análisis del cordón umbilical mostró que la niña tenía anticuerpos de covid-19, según explicaron los pediatras Paul Gilbert y Chad Rudnick al canal televisivo WBPF de Palm Beach. Los especialistas piensan publicar un artículo en la revista médica MedRxiv.

"Hasta lo que sabemos, este es el primer caso en el mundo de un bebé nacido con anticuerpos de covid-19 después de la vacunación de su madre", dijo Gilbert.

