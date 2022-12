Problemas para la selección uruguaya en el Mundial Qatar 2022: Portugal jugará con suplentes ante Corea del Sur

Después de asegurar su clasificación a la segunda fase del Mundial de Qatar 2022 con su victoria 2-0 contra Uruguay, Portugal planea salir a la cancha con varios cambios para enfrentar a Corea del Sur en la última fecha del Grupo H, según indicó el entrenador Fernando Santos este jueves en conferencia de prensa.

La selección portuguesa, primera en el grupo y clasificada con 6 puntos, se enfrentará a Corea a las 16 horas en el estadio Education City, a la misma hora que el partido entre Uruguay y Ghana.

Esto puede incidir directamente en la clasificación de Uruguay, porque los coreanos están igualados con un punto con Uruguay y tienen mejor saldo de goles, entonces en caso de victoria de los asiáticos, los celestes deberán conseguir una mayor diferencia de tantos.

"Todos se mostraron en buena forma, pero jugar de cuatro en cuatro días comienza a pesar. Hay alguna fatiga y eso también provoca lesiones. Pero tengo confianza en todos, por eso va a jugar el equipo en el cual tengo plena confianza, independientemente de los jugadores que estén", aseguró Santos.

Entre los posibles cambios está el de Cristiano Ronaldo, que no entrenó a la par de sus compañeros este miércoles: "En principio va a entrenarse luego, si está en condiciones veremos después. No sé si será 50/50 (de posibilidades), pero será parte del lote de 20 jugadores que podrá jugar, si no tenemos más problemas", dijo el técnico portugués.

Además, tres jugadores portugueses sufrieron lesiones en el transcurso de la fase de grupos. Otávio se lesionó en el partido contra Ghana, Danilo Pereira no llegó al partido con Uruguay tras quebrarse tres costillas en un entrenamiento y Nuno Mendes salió lesionado en el cruce contra la selección uruguaya.

El partido entre Portugal y Corea capta la atención de Uruguay, que necesita ganar y esperar que los asiáticos no hagan lo mismo y terminen con una diferencia de gol superior a la del combinado nacional.