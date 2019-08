Programa de gobierno para el agro

Por Luis Romero Álvarez, especial para El Observador

Estamos en campaña electoral y los partidos políticos deben presentar sus propuestas para el agro, a través de sus expertos responsables de ese sector.

He escuchado varios paneles y la verdad es que no quedé bien satisfecho de la contundencia de las propuestas presentadas. A esta altura no podemos tener confusiones en cuanto a qué es lo que necesita el agro uruguayo para enriquecer al país como lo hizo en otros tiempos.

Justamente, recién miraba una gráfica comparativa de población y PBI de Nueva Zelanda (NZ) y Uruguay desde 1870 hasta ahora. Al inicio éramos iguales que ellos en población y PBI, luego tuvimos más población que ellos y ahora NZ tiene 4,5 millones de habitantes y US$ 160 mil millones de PBI mientras nosotros menos de 3,5 millones de personas y sólo US$ 60.000 millones de PBI. Toda una imagen del fracaso de las políticas públicas que nos han frenado como país y como sociedad.

Con lo que ha avanzado la ciencia económica, hoy está claro para quien haya estudiado lo que el agro necesita.

En primer lugar, lejos adelante, se necesita un tipo de cambio real conveniente; el atraso cambiario pesado y crónico con el que hemos convivido décadas, liquida la especialización, empuja hacia la intensificación, impide la incorporación de valor agregado y en términos generales frena el crecimiento económico. Aquí no puede haber dos posiciones y esto no es de derecha ni de izquierda: quien no ponga primero el tema cambiario hablando de crecimiento de un sector exportador como el agro, sencillamente no sabe nada y no entendió nada.

En segundo lugar va el tema impuestos, que si son crecientes (y con permanente amenaza de aumentos y en especial ciegos –a la tierra sin relación con la rentabilidad–) desestimulan la inversión y sin inversión no hay crecimiento.

En tercer lugar está el costo de la energía. El agro para producir mucho debe gastar mucha energía y si ésta (eléctrica o diesel) es carísima, entonces la producción se frena.

Estos tres elementos son centrales y decisivos. Son condición sine qua non para que el agro crezca y remolque al país.

Luego vienen temas también importantes, pero en un plano claramente secundario: uno principal es el acceso a mercados para rebajar despilfarros en pago de aranceles al entrar a mercados. Otro es desburocratización para no maniatar a los empresarios con permisos, formularios y trámites sin fin que poco o nada aportan a mejorar algo importante. Un tercero es buena infraestructura y logística para bajar costos de acceso a mercados internacionales. Un cuarto es disponibilidad de tecnología de punta probada y validada localmente. Un quinto punto es disponibilidad de agua para riego en base a obras hidráulicas regionales gracias a las cuales los productores no tienen que crearse una OSE propia para poder regar. Un sexto asunto es una sanidad nacional de alto estándar cuidada y defendida como el bien público que es. Un séptimo es disponibilidad de financiamiento largo en condiciones similares a las que obtienen productores de países competitivos en plazos y tasas. Un octavo asunto es un sistema educativo que forme bien desde peones hasta ingenieros.

Si al agro uruguayo le dan estas condiciones en una generación pasaremos de largo a Nueva Zelanda.

Pero para eso debemos empezar por conseguir que nuestros expertos agropecuarios de todos los partidos concuerden en este programa de medidas que no tienen ideología ni de izquierda ni de derecha, como la ley de gravedad que no sabe de lucha de clases.