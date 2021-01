Por Diana Dondo

Señor director de El Observador:

Como propietaria argentina en Uruguay, quiero hacer pública mi preocupación. Agradezco su deferencia al atendernos, ya que la angustia que sentimos es mucha y la respuesta de parte de autoridades, ninguna. Si bien soy una de las integrantes de APAU (Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay), en esta circunstancia escribo en mi propio nombre. Por ello, solicitamos: 1) apertura inminente de fronteras para propietarios extranjeros, que no solo desean ir a vacacionar a sus propiedades, sino también verlas y saber en qué estado se encuentran después de casi 10 meses. Y más aún, abonar gastos comunes, contribución y servicios, como lo vienen haciendo desde su inversión en Uruguay. No todos los propietarios pueden abonar con tarjeta de crédito, ni por Western Union, ni por transferencias bancarias y no todos tienen cuentas en bancos uruguayos.

2) No solicitamos la extensión del impuesto ni tampoco una quita. Sabemos que ese tributo es muy importante para la comuna y, como siempre, estamos muy conformes con el destino que se le ha dado. Llegar y ver una Punta del Este del primer mundo es lo que todos admiramos y no queremos perder. Pero sí solicitamos la extensión del límite de pago de la contribución inmobiliaria hasta que se pueda ingresar a Uruguay.

3) Por último, algo muy importante: la apertura conjunta de aeropuertos y vías navegables, con las fronteras secas y los puentes. Para la gente del interior de Argentina, (Córdoba, Corrientes, Entre Ríos) resulta totalmente oneroso y desgastante tener que bajar 600 kilómetros como mínimo hasta Buenos Aires para poder cruzar a Uruguay. Ídem para nuestros hermanos paraguayos, a quienes hemos visto en las rutas en caravana de tres o cuatro vehículos cruzando por Salto o Paysandú rumbo al Este. Idéntica situación para los propietarios brasileros.