Proyecto de eutanasia cobra fuerza en Diputados y hay expectativa de que se vote en 2022

El nuevo gobierno había llegado hacía diez días a la administración cuando un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley ante el Parlamento para despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Era 11 de marzo de 2020.

Los primeros casos de coronavirus todavía no habían sido anunciados y la iniciativa encabezada por el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet generaba las primeras repercusiones en la agenda pública y en las conversaciones políticas. La declaración de emergencia sanitaria por el covid-19 cambió las prioridades y la discusión pasó, en aquel momento, a un segundo plano.

Según pudo saber El Observador, el tema se discutirá en la comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados –que hasta ahora solo ha recibido delegaciones para profundizar en el asunto–, luego de que sea ley el proyecto de cuidados paliativos.

Con este escenario, el 2022 será el año donde la eutanasia llegue finalmente a ser un tema de discusión en el plenario parlamentario; y la expectativa de varios dirigentes, tanto desde el Frente Amplio como del Partido Colorado y del Partido Independiente es llegar a un acuerdo para poder votarlo con la mayor amplitud posible.

El diputado del Frente Amplio Luis Gallo explicó a El Observador que la oposición tiene algunos matices con la propuesta original de Pasquet, pero que dialogarán para intentar “conformar un solo proyecto”.

A grandes rasgos, el proyecto original exoneraba de responsabilidad a los médicos que, bajo determinadas condiciones asistieran a morir a una persona mayor de edad “enferma de una patología terminal, irreversible e incurable” o “afligida por sufrimientos insoportables”.

Desde el FA, no obstante, han expresado reparos y explicaron que su intención es poner más énfasis en los derechos y en las garantías que tiene el paciente, más allá del aspecto legal que concierne a los profesionales de la salud. De todos modos, el eje de las argumentaciones está en la "oportunidad" que los pacientes deberían tener de "no seguir sufriendo".

Gallo aseguró que el diálogo con Pasquet para lograr acuerdos “ha sido muy bueno” y que ha habido “avances sustantivos” en las conversaciones. El diputado colorado, sin embargo, fue más cauto. En diálogo con El Observador dijo que el tema todavía está “en standby” y que la propuesta del FA “oportunamente será considerada”, pero luego de que se cierre el tema de cuidados paliativos.

La semana pasada, esta iniciativa recibió el visto bueno de la comisión de Salud, con votos colorados y frentistas. El año pasado, el Partido Nacional había presentado un proyecto alternativo al que finalmente se ratificó, y por esa razón se tomará un plazo hasta diciembre para introducir mejoras al proyecto de ley.

La discusión sobre la eutanasia llegaría a la discusión en la Cámara, finalmente, en 2022.

Si no hay acuerdo, el proyecto será aprobado solamente con los votos del Frente Amplio y del Partido Colorado y en cualquier caso, esto dejará cancha libre para que el tema de la eutanasia pase al primer plano de la discusión. En este sentido, Pasquet expresó que no quiere “que se eternice la conversación” sobre cuidados paliativos porque ya existe un “un acuerdo conceptual” para votar la ley, pero que igualmente esperarán las propuestas del Partido Nacional.

De todos modos, y aunque la aprobación sobre cuidados paliativos pueda demorar más o menos, el diputado Gallo expresó que, en su opinión, “es bastante probable que la eutanasia se termine aprobando” el año que viene. Está claro: se necesitarán, también en este caso, acuerdos entre los partidos.

El diputado Felipe Schipani expresó, en este sentido, que "el año que viene se va a debatir" y que "ojalá estén los votos", aunque reconoció que "en principio" estarían dadas las mayorías para que la eutanasia se convierta en ley.

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, que está de acuerdo con la iniciativa y que se sentará a dialogar con el FA y con los colorados para ver si resulta un proyecto común, dijo a El Observador que decidir cómo morir es un tema de “libertad” y del “respeto al derecho de que cada uno ejerza su voluntad”.

Sobre el proyecto de Pasquet, señaló que en su opinión habría que hacerle “algunos ajustes”, pero que confía en lo que se realizará en el mediano plazo. “Veremos qué resulta de las conversaciones”, subrayó.

En todos los sectores coinciden, igualmente, que para votar un proyecto de estas características se necesita una discusión profunda de la sociedad que no se puede hacer de un día para el otro, y esa es una de las razones para no votarlo hasta el año que viene.

“Ligereza y frivolidad”

El coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, se ha manifestado públicamente en contra del proyecto de eutanasia y en diálogo con El Observador dijo que su eventual despenalización es “inoportuna, inconveniente, injusta, improcedente e impertinente”.

En este sentido, dijo que de aprobarse sería “empujar a la muerte a cientos y por qué no más de miles de uruguayos” facilitando “el suicidio” en un contexto donde Uruguay es líder en América Latina en autoeliminaciones, y que le “llama la atención” la “ligereza y frivolidad” con la que se trata el tema.

“Caerían todas las políticas de prevención de suicidio. Todas. Porque lo vamos a facilitar en vez de prevenir y disuadir”, señaló, y agregó: “Estamos en el pico de intentos de suicidio. ¿Vamos a asistir a miles de personas para que se maten? Es una irresponsabilidad alarmante”.

Además, Goñi dijo que aprobar la eutanasia es “condenar al subdesarrollo” a los cuidados paliativos porque la experiencia internacional señala que la eutanasia “es la solución más barata y más rápida”, por lo que los sistemas de salud la terminan priorizando.

“Sería el fin del Uruguay social porque pasamos de ser un Estado que, en vez de auxiliar al más vulnerable, lo mata”, sentenció el diputado.

El Partido Nacional todavía no ha tomado una postura en bloque sobre el tema y por ahora no tiene previsto hacerlo. Goñi comentó a El Observador que la eutanasia aún no ha estado en la discusión de la bancada, pero que cuando lo aborden lo tratarán “con la responsabilidad que el tema tiene” y agregó, además, que “es probable que cada legislador vote con su conciencia”.

Desde las otras colectividades también manifestaron la intención de que el tema no sea votado con disciplina partidaria cuando la discusión se instale en el seno de la cámara.

Pasquet opinó que se trata de “un tema transversal que varía según las posiciones filosóficas y las creencias religiosas que cada uno pueda tener”, por lo que “no se pretende que se haga un tema de partidos”. Gallo, en el mismo sentido, subrayó que no cree que haya un mandato de los partidos políticos sobre los legisladores porque en todos los sectores hay gente que opina distinto.