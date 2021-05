Proyecto de ley forestal lleva dos meses y medio sin moverse

Iba a ser uno de los primeros temas en tratarse en este año legislativo. Cabildo Abierto reclamaba celeridad para avanzar, el Frente Amplio compuso un grupo de trabajo para estudiarlo y la coalición otro para tratar de llegar a un acuerdo en la interna del oficialismo. La primera semana de marzo se reunieron en la comisión de Ganadería para fijar un régimen de trabajo y empezar a citar a las delegaciones correspondientes. Pero todo se diluyó.

El jueves 11 de marzo una delegación del Ministerio de Ganadería estaba agendada para ser recibida por la comisión. El 10 de marzo se suspendieron las actividades en la cámara alta por casos positivos de covid-19 y, desde entonces, el tema nunca se retomó.

En ese momento, tanto blancos como colorados y también frenteamplistas habían planteado la necesidad de conocer la postura del ministro Carlos María Uriarte y el de las direcciones correspondientes para luego empezar a negociar.

El proyecto de ley que introduce cambios a la ley forestal (aprobada en 1987) fue votado por el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) en Diputados y rechazado por el resto de los partidos. Cabildo precisa de los votos del FA o de toda la coalición para aprobar el texto.

Pero a pesar de que otras comisiones retomaron su trabajo desde hace más de un mes, la de Ganadería no se volvió a reunir. Y tampoco los grupos que se habían conformado en cada bloque para tratar el tema. Más allá de alguna conversación informal sobre el proyecto en cuestión no hubo contactos en los últimos dos meses y medio.

“Yo pedí que le dieran celeridad”, dijo a El Observador el diputado de Cabildo Abierto y redactor del proyecto, Rafael Menéndez. Sin embargo, no ha tenido mucha respuesta.

El senador cabildante Guido Manini Ríos aseguró a El Observador que “en las próximas semanas” la comisión va a empezar a recibir distintas delegaciones.

Pero más allá del covid-19 y el aumento de casos, los partidos tienen algunas dudas que saldar en la interna y, en ese contexto, ninguno puso el tema como prioridad.

Camilo dos Santos

Cabildo Abierto quería tratar el tema con celeridad

El Frente Amplio, que fue el socio de los cabildantes en Diputados para aprobar el texto, tiene diferencias internas. El senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, transmitió en la interna la postura contraria de su grupo y otros sectores como Fuerza Renovadora también plantearon reparos aunque están abiertos a estudiar el tema. De todos modos, el ámbito que había generado la fuerza política para analizarlo tampoco tuvo novedades.

“Yo soy el responsable de ese grupo y no nos hemos reunido. Recién ahora estamos colectivizando materiales”, dijo el senador frenteamplista, Alejandro Sánchez, que además es el presidente de la comisión. La idea del legislador, que entiende que es necesaria una ley que ayude a repensar un sector que ha evolucionado mucho en los últimos 30 años, es contactarse con el Ministerio de Ganadería para fijar una nueva fecha para tratar el tema en comisión.

Lo que queda claro es que, a pesar de la intención de Cabildo Abierto, el tratamiento del proyecto no va a ser rápido. Además del Ministerio de Ganadería, también van a recibir en la comisión al Ministerio de Ambiente y a diversas organizaciones vinculadas a la actividad y también ambientalistas. "Es una larga lista de delegaciones a convocar", agregó Sánchez.

Camilo dos Santos

En el MPP entienden que es necesaria una ley para repensar el sector

En el partido de Manini Ríos, al mismo tiempo, entienden que los que deben mover las fichas son los socios de la coalición para presentar modificaciones al texto. El líder del partido le trasladó al coordinador de la bancada blanca, Gustavo Penadés, que ellos estaban dispuestos a modificar el proyecto siempre y cuando “no cambiara” la esencia, según dijo Manini.

Sin embargo, si eso no ocurre es difícil que el texto tenga el respaldo de la coalición de gobierno. Distintos legisladores oficialistas consultados aseguraron que en lo central del texto tienen diferencias que son difíciles de resolver. Si bien pueden estar de acuerdo con algunos pasajes del texto son secundarios y no se refieren a lo central, que es lo que Cabildo no está dispuesto a cambiar.