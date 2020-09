Pulseada de valores en el mercado del ganado gordo

El repunte de precios registrado la semana pasada en el mercado ganadero no logró consolidarse. La industria propone un ajuste de valores en la medida que comienza a aparecer –muy gradualmente– algo más de oferta de ganados de pasto.

La suba de precios de la semana pasada fue circunstancial, mientras finalizaba la faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481, señaló Guillermo Rodiño, integrante de Blanco y Rodiño Agroservicios.

La mayoría de las plantas proponen entre US$ 3,30 y US$ 3,35 por kilo de novillo gordo en cuarta balanza. Alguna planta, incluso, propone valores por debajo y ya no se consiguen US$ 3,40, como días atrás.

Por la vaca gorda especial las cotizaciones se mueven entre US$ 3,10 y US$ 3,15, categoría algo más pedida que el novillo. En el caso de la vaquillona –demandada principalmente por el abasto– los valores se encuentran en el eje de los US$ 3,30, con exigencias en peso y calidad. Las entradas a planta rondan una semana.

Rodiño considera que en los próximos días se mantendrá una “pulseada” entre oferta y demanda, a la espera que aparezca mayor oferta disponible.

La semana pasada la faena de vacunos se ubicó en 33.567 cabezas, 2% más que los 32.893 de la semana previa, pero 21% menos que los 42.393 faenados en mismo período el año pasado. La faena de agosto cayó 13% interanual, con 154.299 animales y fue la más baja para ese mes desde 2014. La faena de novillos también retrocedió y fue la menor para ese mes en seis años, con 84.869 cabezas.

Por lo pronto, los productores siguen “metiendo kilos” a sus ganados, con condiciones climáticas óptimas, aún sin volumen de forraje disponible, aunque con las praderas y verdeos con un fuerte empuje en las puertas de la primavera.

En el mercado de reposición, en el remate de Lote 21 esta semana los terneros promediaron US$ 2,19, 2,6% debajo de los US$ 2,25 registrados en el remate de agosto. Las hembras mostraron subas en prácticamente todas las categorías, con destaque en la vaquillona de 1 a 2 años, vaquillonas preñadas, vientres entorados y piezas de cría. Hay menor concreción de negocios de campo que en las pantallas.

Panorama en ovinos

En lanares, la oferta es moderada. Hay plantas que retoman la actividad en los próximos días y la colocación es fluida. La semana pasada la faena fue la más alta del año, con 22.272 ovinos, muy por encima de las 16.000 de la semana anterior. Los corderos tuvieron una participación del 78% sobre el total faenado. Hay firmeza en los valores, con el cordero liviano cotizando entorno a US$ 3,38, el cordero pesado en US$ 3,44, los borregos en US$ 3,41, los capones en US$ 3,07 y las ovejas US$ 2,98 por kilo.

Hacia adelante las miradas siguen atentas las perspectivas climáticas.

En el primer informe de setiembre del Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos y el Instituto de Investigación del Clima de la Universidad de Columbia aumentó la probabilidad de condiciones Niña para la primavera y el verano.

Para el trimestre noviembre-enero la probabilidad subió a 78% contra el 60% del reporte de agosto. Para diciembre-febrero aumentó de 55% a 74%.

Precio de exportación por debajo de US$ 4.000

Luego de dos semanas consecutivas arriba de US$ 4.000, el precio de exportación para la carne vacuna cayó a US$ 3.894 por tonelada en la semana cerrada el 5 de setiembre.

En lo que va del año registra un promedio de 3.858, es decir un 3,8% por encima de los US$ 3.717 alcanzados en mismo período el año pasado.

En carne ovina, la tonelada exportada promedió US$ 4.237 la semana pasada. En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 4.598 y en el acumulado anual US$ 4.262, o sea 2,6% menos que en mismo período de 2019 (US$ 4.375).