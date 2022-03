Putin dice a Macron que obtendrá sus objetivos "por la negociación o por la guerra"

Vladimir Putin dijo que obtendrá "sus objetivos" en Ucrania "por la negociación o por la guerra", en una conversación telefónica este domingo con su homólogo francés Emmanuel Macron, afirmó la presidencia francesa.

El líder ruso recalcó además que "no era su intención" atacar centrales nucleares ucranianas, según una fuente de la presidencia francesa.

Durante su conversación de una hora con 45 minutos, Macron encontró a Putin "muy decidido a conseguir sus objetivos", entre ellos, "lo que el presidente ruso llama 'desnazificación' y neutralización de Ucrania".

La discusión telefónica entre ambos líderes, a petición de Macron, es la cuarta desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero. En su anterior intercambio, la presidencia francesa informó que Macron opinaba que "lo peor está por llegar" y que Putin busca apoderarse "de todo el país".

Putin también pidió el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea (que Moscú anexionó en 2014) y de la independencia de los territorios rusoparlantes del Donbás (este de Ucrania). Unas exigencias "inaceptables para los ucranianos", explicó la presidencia francesa.

Macron instó a Putin a que su ejército no pusiera en peligro a civiles, de acuerdo con el derecho internacional, algo que, según el dirigente ruso, no está pasando. El presidente francés respondió diciendo que es "el ejército ruso el que está atacando", y que no tiene "motivos para creer que el ejército ucraniano está poniendo en peligro a civiles".

Putin acusó a Kiev por el fracaso de la operación de evacuación de civiles de la ciudad portuaria de Mariúpol (sur), rodeada por las fuerzas rusas, según el Kremlin.

Putin quiso "llamar la atención de que Kiev sigue sin cumplir los acuerdos alcanzados en torno a este grave problema humanitario", según un comunicado del Kremlin, después de dos intentos frustrados para evacuar Mariúpol, con ambas partes acusándose de haber roto el alto el fuego

Macron había expresado su preocupación por los ataques contra las instalaciones nucleares ucranianas, después de que el 4 de marzo las fuerzas rusas asediaran la mayor central de Europa, en Zaporiyia.

Dinamarca se preocupa

Ante las tensiones con Rusia, el gobierno danés quiere adherirse a la política de defensa de la Unión Europea (UE) y organizará un referéndum nacional al respecto el 1 de junio, anunció este domingo la primera ministra.

Durante una rueda de prensa, la jefa de gobierno instó "vehementemente" a los daneses a anular esa derogación, que mantiene al país escandinavo —miembro de la OTAN— al margen de la política de la Unión Europea en materia militar.

