Qatar le deja a Uruguay más de US$ 1 millón por año: mirá qué le compra

Uruguay y Qatar comparten más que el Mundial de Fútbol, porque anualmente hacen negocios en los que el país de Medio Oriente deja más de US$ 1 millón en la compra de productos del agro como carne, frutas y lácteos.

Según datos de Uruguay XXI, en 2021 Qatar hizo importaciones a Uruguay por US$ 1,3 millones, menos que en 2019, año en el que se exportó por US$ 2,4 millones (mayor cifra registrada hasta ahora).

Uno de los principales productos de exportación uruguaya, la carne, no falta en Qatar. La directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Adriana Lupinacci, informó a El Observador que en lo que refiere a productos cárnicos Uruguay le vende a Qatar carne bovina congelada con y sin hueso, carne ovina sin hueso, carne aviar congelada y también hamburguesas.

En Qatar se comerá asado uruguayo.

Según detalló el jefe de Acceso a Mercados e Inteligencia del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Álvaro Pereira, actualmente lo que más se vende son hamburguesas, pero también se envían cortes de carne bovina, canales ovinas y pollos enteros, estos últimos son el producto “común” en el Medio Oriente para la carne aviar, explicó.

Entre las tres carnes Uruguay suele exportar por año US$ 1 millón a ese país, indicó. Anualmente Qatar importa US$ 80 millones solo de carne bovina, de ese total, el 25% proviene de Australia y el 15% de Estados Unidos.

Durante el Mundial de Fútbol 2022 la delegación oficial uruguaya comerá carne nacional en Qatar, tras un acuerdo firmado entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y el INAC para promover la producción nacional. Para tal fin se compraron 900 kilos de carne. Este no fue el único acuerdo que la AUF hizo con una institución vinculada al agro uruguayo para esta Copa del Mundo, ya que, para promover la producción ovina se confeccionaron los trajes de los jugadores, técnicos y directivos de la AUF con lanas uruguayas ultrafinas.

Presentación de la tela con la que se confeccionaron los trajes de la selección uruguaya de fútbol.

Buenas oportunidades

“Los mercados árabes en general representan buenas oportunidades comerciales por dos razones: los aranceles son relativamente bajos y tenemos lo sanitario resuelto para la gran mayoría de los productos”. Además, “logísticamente no estamos en desventaja con los proveedores de Oceanía y eso termina de vestir una situación positiva para Uruguay”, dijo Pereira.

En el informe Exportación de agroalimentos y oportunidades comerciales en Turquía y Qatar, presentado en 2019 en la 9a Jornada Académica de la Unión de Exportadores del Uruguay, se destaca que "existe un mercado potencial para productos de alta calidad y con valor agregado", por lo cual, "en Qatar las oportunidades pueden ser encontradas en segmentos que exigen calidad premium". El sector turístico y hotelero, muy destacado en Qatar presenta buenas oportunidades de negocio, destaca el informe, en el que también se llama a prestar atención al mercado de vinos.

Frutas y lácteos

Además de la carne, Uruguay exporta otros alimentos a Qatar, como naranjas, mandarinas, bergamota, pomelo y limón, además de arroz blanco o parboiled, aunque los negocios de este último producto son muy esporádicos y en volúmenes muy pequeños, explicó Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

Los lácteos no se quedan afuera de la canasta exportadora. Uruguay exporta leche en polvo, entera y descremada. En lo que va del año se han enviado a Qatar 25 toneladas de leche en polvo descremada, con un valor de US$ 95.259 y 1.050 toneladas de leche en polvo entera que han generado ya US$ 4,2 millones según datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale). Desde 2018 Uruguay no le exporta queso a Qatar, y desde 2010 manteca.

La leche en polvo es el producto lácteo que destaca en las exportaciones de Uruguay a Qatar.

Genética Árabe de Uruguay al Medio Oriente

Pero no todo son productos en los negocios entre el agro uruguayo y el país sede del Mundial de Fútbol 2022. La directora de Asuntos Internacionales del MGAP aseguró que se está trabajando para habilitar la exportación de ganado en pie.

Por otro lado, un criador nacional de caballos Árabes está culminando negociaciones en torno a la que será la primera exportación de equinos de esa raza a Qatar. Según informaron desde la firma a El Observador, actualmente se está trabajando en la aprobación del protocolo sanitario que necesitarán cumplir los animales para ser exportados.

Un haras uruguayo trabaja para concretar una exportación de caballos Árabes.