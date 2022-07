¿Qué canción te salvaría de Vecna, el villano de Stranger Things? Spotify te lo dice

¿Cuál sería la canción que te salvaría de Vecna? Después del capítulo Querido Billy de la cuarta temporada de Stranger Things, cualquier fanático de la serie de los hermanos Duffer hizo un repaso por su playlist favorita para saber qué cassette reproduciría en loop en su walkman en el lugar de Max.

Así es como Running up that hill de Kate Bush se convirtió en la canción más memorable de la temporada y uno de los éxitos más inesperados de los últimos tiempos en las plataformas musicales.

– ¿Qué es toda esta porquería?, pregunta Robin mientras revuelve entre decenas de cintas. – ¿Qué estás buscando?, le pregunta Eddie. – Madonna, Blondie, Bowie. ¡Música! Necesitamos música. – ¡Esto es música!, le responde Eddie mientras levanta un cassette de Metallica, anticipando lo que va a ser una de las escenas más recordadas de la cuarta temporada.

Es que determinar qué canción podría efectivamente salvarte la vida no es fácil. Quizás algunos lo tengan muy claro, pero para los que no, Spotify se encargó de prepararte ante un posible encuentro con Vecna en el Upside Down. La elección es personal, intransferible y de vida o muerte.

¿Cómo llegar a ella? Solamente hay que buscar en la aplicación de Spotify o en la versión web la Upside Down Playlist. La plataforma de straming te devolverá 50 canciones en base a tus preferencias. La primera, probablemente, será la más acertada para salvarte la vida.

Y si no podés parar de cantar alguna de los temas que quedaron sonando en tu cabeza después de terminar de ver la serie, también está disponible una playlist con todas las canciones de la última temporada; con canciones desde Master of Puppets de Metallica, pasando por Psycho Killer de Talking Heads, hasta Dream a little dream of me de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.