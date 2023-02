¿Qué dijo Eduardo Espinel sobre Hugo Silveira tras terminar atajando ante Nacional?

El entrenador de Cerro Largo, Eduardo Espinel, valoró positivamente el empate que su equipo le sacó a Nacional en partido válido por la segunda fecha del Torneo Apertura, que se jugó en el Gran Parque Central, y reveló cómo vivió los minutos finales cuando Hugo Silveira se puso el buzo de golero para defender el arco tras la expulsión de Renzo Bacchia.

"Hicimos una estrategia para poder llevarnos los tres puntos, más o menos salió porque queríamos un partido largo buscando la desesperación del rival, tuvimos algunas posibilidades pero el desenlace final fue, como ante River Plate, para estar bien del corazón y poder terminar bien. El punto fue un premio al trabajo del equipo, al orden, la concentración y al esfuerzo. Venir al Parque Central, contra un grande, es muy bueno para nosotros", dijo Espinel a VTV.

"Salió todo dentro de lo planificado. El primer tiempo, tal vez, demasiado atrás, en el segundo tiempo hicimos lo que teníamos que hacer todo el partido, no defender tan atrás, principalmente la línea de tres. Nos faltó con pelota aprovechar más los espacios que Nacional deja cuando ataca. Pero tuvimos alguna situación, la más clara, que fue el tiro en el travesaño del Chiqui (Emiliano Villar)", agregó.

Sobre la acción del final cuando Silveira se puso los guantes expresó: "Cuando él recién llegó y el equipo de Primera no estaba en Melo donde se quedó trabajando un selectivo, me contaron que Hugo Silveira estuvo atajando, porque se precisaba un golero, pero yo no lo vi. Hoy nos mirábamos en el banco porque no tenhíamos decisión ninguna y fue decisión de los jugadores, más precisamente por la personalidad de Hugo para ponerse la camiseta de golero".