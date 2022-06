Qué hacer si tenés síntomas de covid pero no indicación de hisopado, según Salinas

“Nosotros nunca dejamos de hacer los hisopados en aquellos casos sospechosos, pero indudablemente hay muchas facilidades para hacerse este estudio", explicó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

En esta línea, Salinas señaló que los personas pueden recurrir a las farmacias y también pueden hacerse el test de “forma particular, de manera que cualquiera que no tenga la respuesta adecuada pueda hacérselo en forma particular en las farmacias habilitadas, que son más de 35 habilitadas a tales efectos", según divulgó Telenoche.

Los resultados de los hisopados "se cargan al sistema de vigilancia, porque hay una diferencia con lo que vi en Estados Unidos o en otros países, donde se puede hacer el autotest inclusive nasales y sin embargo esos resultados no se cargan a la plataforma de datos".

"Nosotros estamos cargando todos los datos y eso me parece que es muy relevante", enfatizó Salinas, que también explicó que, si bien en otros países del mundo “ordenan que solamente con la noción de contacto se hace el diagnóstico”, en Uruguay nunca se dejaron de atender los casos sospechosos por parte de las instituciones de salud.

Sobre la realidad sanitaria actual en Uruguay, el jerarca explicó que “por el momento está estable el número de casos desde hace casi seis semanas, en un nivel que no es bajo pero tampoco alto con un nivel de positividad del 20% y una situación de relativo control con un bajo porcentaje de camas ocupadas por o con covid".