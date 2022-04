¿Qué le pasa a Cerro Largo? Danielo Núñez está demostrando que no es mago

Danielo Núñez es actualmente el director técnico de Primera División con mayor duración en un equipo. Dirige a Cerro Largo de forma continuada desde el 28 de enero de 2018, cuando el equipo estaba en Segunda división. Logró el ascenso como campeón y desde la temporada 2019 compite en Primera, con muy buenos resultados hasta fines de 2021. Sin embargo, en la temporada 2022 el equipo no funciona: de nueve partidos jugados en el Apertura solo ganó uno y perdió cinco. El sábado perdió con el ascendido Albion. Además, fue eliminado por Wanderers en la primera fase de la Copa Sudamericana.

El entrenador está demostrando en la campaña actual que no es mago. Al final del Campeonato Uruguayo, en el que ocupó el quinto lugar en la Tabla Anual y por tanto clasificó a la Sudamericana, sufrió la baja de 15 futbolistas que eran protagonistas en el plantel principal. Una constante en el arachán que hasta ahora, el técnico lo había disimulado muy bien, logrando que el equipo tuviera rendimientos destacados en el ámbito local. Pero actualmente no le encuentra la vuelta y ha tenido reacciones que lo llevaron a declarar sin cassette.

En febrero pasado cuando su equipo perdió contra Wanderers por el torneo continental, Núñez expresó: “Fue por una distracción, se dejan llevar por el ruido del estadio, no se concentran en lo que deben concentrarse, y nos costó ese gol ya terminado el partido prácticamente. Y no tenés tiempo para reaccionar. Después todo impulso propio, individual, que no conduce a nada”, dijo a VTV.

Tras el empate 0-0 contra Defensor Sporting la octava fecha del Apertura, el técnico de 57 años expresó: “Primero, hay que traer jugadores que hagan goles, que no los tenemos. Si no hacés goles, estás expuesto permanentemente en función defensiva, porque la pelota va y vuelve. Tenemos que traer jugadores que hagan goles. Cerro Largo se ha caracterizado por tener buenos centrodelanteros y todos goleadores: Sebastián Sosa, Jonathan Dos Santos, Di Yorio, futbolistas que llegaron e hicieron la diferencia rápido. Hoy no los tenemos y lo estamos pagando caro”.

Recordó que en total fueron 22 los jugadores del plantel anterior que se fueron y que se trata del proceso que más futbolistas ha perdido. “Los que han venido llegaron muy mal, les ha costado ese equilibrio que no conseguimos en los primeros partidos. La presión de jugar partido a partido y estar necesitado de resultados, a veces te juega en contra. Estamos allá abajo, pero hay poca diferencia con los que están en el medio. Hay que tratar de terminar con la mayor cantidad de puntos este campeonato y tratar de traer jugadores que nos den esa diferencia que necesitamos para la segunda parte del año”, señaló.

El goleador de Cerro Largo el año pasado fue Leandro Otormin, que pasó a Nacional, pero no juega. En 2020 el goleador del equipo fue Enzo Borges y también salió al final de esa temporada; ahora es el goleador de Deportivo Maldonado, el líder del Apertura. En 2019 los delanteros más importantes de Cerro Largo fueron Jonathan Dos Santos y Sebastián Sosa, quienes dejaron rápidamente el plantel.

El mejor DT de 2019

Núñez tuvo cinco pasajes por el arachán, único equipo donde dirigió. Estuvo entre 2008 y 2010, 2010 y 2012, 2013, 21014 y 2015 y, finalmente, entre 2018 y 2022. Dirigió 245 partidos.

Al actual ciclo llegó en 2018 en la B y ascendió. En 2019 fue elegido el mejor entrenador de la temporada en la encuesta Fútbolx100 de El Observador tras liderar una campaña histórica de Cerro Largo que terminó tercero en la Tabla Anual y clasificó a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

En aquel plantel se destacaron Washington Aguerre, Juan Acosta, Sebastián Assis, Mauro Luna Diale, Facundo Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Sebastián Sosa y Adolfo Lima.

En 2020 tuvo que reorganizar el plantel por las bajas y terminó sexto en la Anual, clasificando a la Sudamericana, contando con jugadores de alto nivel como Enzo Borges, Mauricio Gómez, el argentino Tomás Fernández, Guillermo May, Hugo Dorrego.

Al final de la campaña de 2021, en la que el arachán terminó quinto y se destacaron jugadores como Mauro Brasil, Leandro Otormin, Lucas Di Yorio y el golero ecuatoriano Alexander Domínguez, Núñez estuvo a punto de irse. La posibilidad de continuar su carrera en Huachipato de Chile sonó con fuerza, pero finalmente el entrenador y el presidente del club Ernesto Dehl acordaron la continuidad.

Pero en el período de pases de verano el club sufrió la baja de Mauro Brasil, Mauro Estol, Lucas Di Yorio, Angel Cayetano, Alexander Domínguez, Leandro Otormin, Facundo Rodríguez, Ignacio Vázquez, Martín Ferreira, Santiago Paiva, Juan Acosta, Emiliano Ancheta, Emanuel Beltrán, Ramiro Bentancur, Hamilton Pereira y llegaron 19 futbolistas, entre ellos Rafael García de Nacional, Andrés Romero de Progreso, Robert Ergas de Defensor, Emiliano Villar de Rentistas, Lucero Álvarez de Racing, Bryan Bentaberry de Progreso, un hondureño y algún argentino, de los que siempre llegan debido a los convenios con clubes de la vecina orilla.

El técnico tuvo que volver a armar el equipo de cero y además, no juega en su cancha del Ubilla porque está en obras. Tampoco ha podido hacerlo en Treinta y Tres, donde fijó su localía, por lo que debe trasladarse al Campus de Maldonado cuando juega de local. Mientras tanto, el técnico no le encuentra la vuelta al equipo y Cerro Largo deambula entre los últimos lugares del torneo.