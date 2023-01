Qué puede pasar con el precio de la garrafa de supergás a partir de marzo

El gobierno inició el año pasado un proceso de cambio para el mercado de supergás. El aspecto más importante fue el cierre de un período de contratos de envasado en las dos plantas de Ancap. Además, encomendó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que apruebe una regulación para el sector que debe regir desde el 1º de marzo. Ese mismo día comienzan los nuevos contratos de arrendamiento de las plantas de envasado y una competencia mayor entre las empresas distribuidoras que puede generar cambios en el precio de venta de las garrafas de 13 kilos.

El jueves 22 de diciembre, Ancap resolvió adjudicar el arrendamiento de las dos plantas de envasado de supergás. Una quedó en manos de Acodike por cinco años y la otra fue para Riogas por ocho años.

El arrendamiento de las dos plantas regirá a partir del 1º de marzo de este año, un día después del vencimiento de los vigentes que incluían condiciones de envasado, suministro y regulación del mercado acordadas en 2007.

La empresa pública comunicó ese día que con los nuevos contratos de alquiler se aseguraba “la normalidad en el envasado de supergás provisto por Ancap todas las distribuidoras del mercado: Ducsa, Acodike, Megal y Riogas”.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo en ese momento que habían “restricciones bien regulatorias firmadas por los tres de los cinco actores del mercado: Acodike, Ancap y Riogas. Y quedaban afuera Ducsa y Megal”.

Leonardo Carreño

garrafas de 13 kilos

Desde 2007 las plantas eran arrendadas por Gasur (40% propiedad de Ancap, 30% de Acodike y 30% de Riogas). Ancap como proveedora de todo el supergás y las otras dos compañías como envasadoras y distribuidoras.

Ese contrato establecía que Ancap tenía que pagar las inversiones que se realizaban en las dos plantas y además incluía el cálculo del margen del envasado y el distribuidor y exclusividad. Entonces, Ducsa (sin planta propia) y Megal (que cuenta con una de su propiedad) debían aceptar las condiciones impuestas en los contratos vigentes aunque ellas no les resultaran convenientes.

En diálogo con el programa "Quién es quién", que se transmite por Canal 5 y Diamante FM, Stipanicic indicó que básicamente tres actores del mercado regularon todas las reglas para el comportamiento del mercado del supergás por encima de Ducsa (propiedad de Ancap) y Megal.

“Ducsa quedó condicionada al contrato que la obligaba a envasar en determinadas condiciones con Acodike y Riogas, que son sus competidores. A Megal también se le aplicaban las reglas acordadas”, señaló.

Los nuevos arrendamientos le abren oportunidades a Ducsa que pasa a tener tres potenciales proveedores de supergás.

Stipanicic dijo que luego de un llamado que se realizará este mes, Ducsa seguramente contratará el servicio de envasado de garrafas de 13 kilos con, al menos, dos empresas.

“Habrá una mayor competitividad y seguramente nosotros tengamos algún beneficio económico que se pueda trasladar a las garrafas de Ducsa. Ese beneficio también puede llegar a Megal y a las otras dos, según los contratos de envasado que cierren”, expresó.

El presidente de la empresa pública indicó habrá que esperar la reacción competitiva del mercado. “Una cosa es el precio que cobra Ancap (por el supergás) y otra es el precio que puede cobrar Ducsa (como distribuidora). Ducsa es independiente y tratará de trasladar una oferta competitiva a sus clientes”, dijo.

Igualmente Stipanicic aclaró: “No voy a caer en un error comunicacional de decir que va a bajar el precio (de la garrafa de 13 kilos). No lo puedo decir porque no sé cómo se va a comportar el mercado. No puedo dar certeza de eso”.

“Lo que sí va a ocurrir es que la intensidad competitiva va a llevar a que los cuatros que hoy están atados de pies y manos, cada uno de por sí empiece a tomar acciones comerciales diferentes”, concluyó.