¿Qué puede pasar con el precio de la nafta y el gasoil? Así viene la foto de los combustibles para abril

El gobierno revisará en pocos días el precio de los combustibles de cara a abril, como ocurre mensualmente desde la puesta en marcha del mecanismo basado en el precio paridad de importación (PPI). Durante marzo el precio de la nafta quedó congelado cuando el PPI decía que debía subir, mientras que el precio del gasoil bajó la mitad de lo que marcaba esa regla.

Los datos del mercado internacional durante el último mes móvil marcaron un fuerte descenso en los valores del petróleo. Esto tras la crisis por bancos en quiebra, la decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir las tasas de interés, y un aumento de las reservas de petróleo en EEUU. En tanto, los precios de los combustibles en la costa del golfo de México en EEUU mostraban cierta estabilidad en la nafta, y una pequeña baja en el diésel.

La nueva ventana de medición –entre el 26 de febrero y el 25 de marzo– que la Ursea utiliza como referencia para su informe mensual cerró el sábado. Los resultados se conocerán en las próximas horas.

Datos adelantados

Los datos procesados por El Observador muestran que en un período de 24 días hasta el lunes 21 de marzo, el valor medio para el símil de la nafta uruguaya se había encarecido mínimamente $ 0,16 por litro, y pasó de $ 25,470 a $ 25,630 (+0,6%) respecto al promedio mensual anterior. Esto según datos de la Administración de Información de Energía (EIA).

Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Para el caso gasoil, la actualización más aproximada posible a lo que indicaría el PPI muestra que el precio promedio del litro bajó $ 1,10, y pasó de $ 29,409 a $ 28,31 (-3,7%) en la comparación mensual. Este combustible tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62).

Los datos manejados en esta nota son una aproximación a lo ocurrido hasta ahora en el mercado internacional y toman en cuenta dos variables centrales: la dinámica diaria de los precios en dólares en EEUU, y el valor del tipo de cambio a nivel local.

Los precios del petróleo

El ministro interino de Industria y Energía, Walter Verri, afirmó el jueves pasado que si bien la tendencia del petróleo ha sido a la baja, se debe esperar a cómo repercute en el resultado final del PPI.

El valor promedio del crudo Brent en febrero fue de unos U$S 84, y en marzo se ubicó cercano a U$S 80. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) promedió los US$ 74 por barril, también por debajo del mes anterior que promedió los US$ 77.

Los números de Ancap y el impacto de la sequía

Además del reporte de Ursea que el Poder Ejecutivo utiliza como insumo, el gobierno tendrá sobre la mesa el informe financiero de Ancap.

Un elemento que sobresale este año es la parada de mantenimiento que tendrá la refinería de La Teja, programada para setiembre. En ese tiempo el ente deberá importar unos 800.000 metros cúbicos de combustibles para sustituir la falta de producción propia, y perderá el margen de refinación.

¿Qué implica para la caja? Ese margen de refinación fue el que dio aire y permitió que durante gran parte del año pasado y de 2021, el precio de venta al público estuviera por debajo de lo que decía el PPI, según las autoridades.

La importación de productos también supone una necesidad financiera adicional, porque habitualmente el crudo se paga a 60 y 90 días, y el producto terminado no, había explicado el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, al semanario Búsqueda días atrás.

La decisión sobre las nuevas tarifas también tendrá como telón de fondo los últimos datos oficiales de la economía, que dejaron ver los primeros impactos de la sequía en la actividad, y particularmente en el sector agropecuario.