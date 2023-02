¿Qué se decide este jueves en las elecciones en la AUF?

La Comisión Electoral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó para este jueves a la hora 18 en el Estadio Centenario las elecciones para el período 2023-2026.

Participan de la carrera hacia la elección el actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que va por su única reelección que le permite el Estatuto, y Pablo Ferrari, quien, según Conmebol, debe renunciar a su cargo como subsecretario nacional del Deporte para poder ser candidato.

En caso que a la hora 18, no haya renunciado y por tanto no presente el certificado de idoneidad, su nombre no podrá ingresar en la votación y solo quedará Alonso en la carrera por el sillón principal de la calle Guayabos.

¿Qué decide el Congreso en las elecciones de la AUF?

En el acto eleccionario de este jueves, el Congreso solamente elegirá al presidente de la Asociación.

De acuerdo a lo que establece el Estatuto, en primera vuelta el ganador necesita los dos tercios de votos del congreso, esto equivale a 51 votos.

En segunda vuelta, que está previsto que se realice el mismo día y luego de concluir la primera, si no existe la mayoría especial exigida, será presidente el que reciba la mitad más uno de los votos.

Luego, en una instancia posterior, se conformará el nuevo comité ejecutivo de la AUF que integran otros seis dirigentes.

En esa segunda etapa de conformación del nuevo gobierno del fútbol, el presidente debe presenta una plancha con los nombres de los seis candidatos y debe ser aprobada por mayoría simple en el Congreso.

Los seis nombres se presentan en la misma plancha y no en forma separada, y son votados todos o ninguno.

¿Quiénes son los seis dirigentes del nuevo Comité Ejecutivo? Tres miembros son nombrados por el presidente y tres los vota en forma independiente cada una de las sectores que componen el Congreso.

El fútbol profesional elegirá a su representante en su consejo que integran los 30 clubes profesionales de Primera y Segunda División. En el período 2019-2023 ocupó esa función Jorge Casales.

El fútbol amateur también lo votará en su consejo que componen la Organización del Fútbol del Interior, que tiene mayoría de votos por encima del fútbol amateur, el fútbol femenino y fútbol playa. En ese caso ya está resuelto que el representante de este sector en el próximo ejecutivo será Eduardo Mosegui, quien actualmente es presidente de la Organización Nacional del Fútbol Infantil.

El tercer integrante del Ejecutivo que es propuesto por su sector es el de grupos de interés que integran futbolistas, entrenadores y árbitros. En el período 2019-2023 fue Matías Pérez, quien continuará por un período más.

Los otros tres integrantes los elige el presidente, y son sus representantes de confianza y los que le permiten tener mayoría en el Ejecutivo.

Hasta el momento, salvo en el gobierno de Sebastián Bauzá (2010-2014), dos de esos lugares lo ocupaban los grandes, Nacional y Peñarol.

En el primer gobierno de Alonso lo ocuparon con Gaston Tealdi (Peñarol) y Julián Moreno (durante 2019-2020 por Nacional) y Eduardo Ache (desde 2020 en adelante por los tricolores).

Estos nombres son sugeridos al presidente por los clubes. En Nacional, el candidato que proponen es Alejandro Balbi, en Peñarol aún no definieron pero Tealdi asoma para continuar en esa función.

La tercera silla es para una mujer, para completar la cuota de género. Andrea Lanfranco ocupa actualmente esa función.