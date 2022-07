¿Qué se necesita para que no fracase la reforma de las jubilaciones? La visión de expertos

El gobierno culminó la elaboración del anteproyecto de reforma de la seguridad social y ahora llega una etapa de análisis que efectuarán los partidos de la coalición. El documento tomó como base el informe realizado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). Todavía sin conocerse el alcance de la propuesta elaborada, varios especialistas coincidieron que la figura de un ente regulador independiente de la seguridad social será un factor clave en el nuevo régimen.

La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) recopiló las opiniones de varios expertos que fueron incluidas en un documento denominado Reforma previsional: visiones, expectativas y futuro. En el informe se recogió la visión del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie; el exintendente de Regulación Financiera del Banco Central (BCU), José Licandro; la presidenta de la Caja de Profesionales, Virginia Romero; la titular de la Academia Nacional de Economía, Dolores Benavente; el socio de Exante, Pablo Rosselli; la directora de Cifra, Mariana Pomiés; el politólogo Adolfo Garcé y el coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri.

Una de las coincidencias de los consultados fue la necesidad de que haya independencia técnica en el nuevo régimen.

En ese sentido, marcaron el desafío de establecer la figura de un ente regulador independiente compuesto por profesionales, que no estén atados a un período de gobierno. Ese ente sería el supervisor de todo el sistema jubilatorio, con un control independiente de todo el régimen previsional. También podría efectuar monitoreos constantes para detectar si se requieren ajustes o cambios.

Alfie expuso que contar con una figura de estas características colaboraría a “ver algunos problemas que puedan surgir de cuestiones no previstas”. El director de la OPP indicó que “contar con personas que miren la situación de manera global, todo el tiempo, es algo bueno”. Desde su visión, ese ente debería ser un organismo público más, pero técnico e independiente, sin formar parte del Banco Central ni responder al Poder Ejecutivo.

En la misma línea opinó Licandro. “El regulador debería preocuparse por la sustentabilidad, por la consistencia en términos de que la cobertura sea lo que debe ser, por la equidad, y obviamente controlar la gestión”, consideró.

“Este regulador tiene que ser un regulador fuerte, porque si no lo es, institucionalmente no va a poder hacer esos controles”, sostuvo Licandro.

“Se necesita una agencia especializada, fuerte institucionalmente, con autonomía y recursos para poder hacer el trabajo con solvencia técnica, y eso en Uruguay no es fácil, porque ninguno de los agentes reguladores que tenemos tiene esa fortaleza técnica, ni siquiera el Banco Central”, concluyó.

Acuerdos amplios

Otro de los puntos de coincidencia entre los participantes fue en la necesidad de conseguir los acuerdos más amplios posibles para que la reforma perdure en el tiempo. Los expertos enfatizaron en que no debe haber aspectos ideológicos fuertes que frenen los cambios que pretenden instrumentarse. Sin embargo, algunos fueron escépticos en que la oposición vote la reforma en este período de gobierno.

Benavente destacó que la importancia de que haya “conciencia, porque si el objetivo es maximizar la jubilación del trabajador, no puede haber nadie que se oponga”. En el mismo sentido se expresó Rosselli. “Si no hay acuerdo es sencillamente porque no hay voluntad política”, dijo.

Garcé sostuvo que la reforma es más complicada de realizar por la cantidad de intereses de grupos sociales y los partidos políticos.

Pomiés, por su parte, indicó que solamente se van a efectuar pequeñas modificaciones que no impactarán en el problema de fondo, porque si así fuera “no solo el gobierno tiene que aceptar que va a tener un costo y que la gente se va a enojar, sino que la oposición tiene que aceptar que también va a ir en contra los discursos o los intereses más inmediatos de algunos”.

El presidente de Anafap, Sebastián Peaguda, resaltó que "Uruguay es un país reconocido por su estabilidad, el nivel de su democracia, la seriedad de la discusión parlamentaria y por el compromiso con las políticas públicas adoptadas. Desde esas fortalezas es que debemos apoyar y aportar a quienes tienen la responsabilidad de construir un marco para el desarrollo de la seguridad social".

Anteproyecto

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, informó este miércoles que el anteproyecto de reforma de la seguridad social ya está terminado y ahora deberá pasar por un proceso de análisis de los partidos integrantes de la coalición.

“Tuvimos el año pasado las recomendaciones que elaboró la Comisión de Expertos, luego vino ese trabajo muy complicado y extenso, que significaba aterrizar las recomendaciones en un texto legal, que es extenso y que abarca todos los temas que tocaron las recomendaciones y que acaba de finalizar su elaboración”, dijo a canal 10.

“Ahora viene una parte más política, que es el análisis entre los partidos de la coalición acerca de los contenidos. Después, sobre la base de ese acuerdo, eventualmente, ojalá (haya) acuerdo también con la oposición”, añadió.

En el último Consejo de Ministros, efectuado a fines de junio, el presidente Luis Lacalle Pou, había señalado al gabinete que estaba próximo a recibir el documento y que la intención era enviarlo al Parlamente durante julio.