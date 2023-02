¿Qué tan grande debe ser la ingesta de escarabajos siete de oro para que muera el ganado?

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) reportó 32 focos de aparición del escarabajo Astylus atromaculatus, más conocido como Astilo Moteado o siete de oro, aunque se sabe que hay más, confirmó a El Observador Nicolás Baraibar, técnico sectorial del instituto.

Los focos fueron reportados por productores rurales y la situación se ve controlada. “Según lo relevado, las poblaciones (del insecto) no son tan altas como en Argentina.”, explicó el técnico. Pero desde el instituto se llamó a prestar atención y tomar medidas ante la presencia de poblaciones elevadas del insecto en forraje ofrecido a los animales debido a posibles intoxicaciones.

Recientemente en Soriano murieron 15 ovinos tras comer este escarabajo, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), los animales presentaron un cuadro de diarrea previo a morir y en la necropsia se pudo constatar que en el contenido rumial había restos de los escarabajos, además el intestino delgado de los ovinos estaba enrojecido y el contenido intestinal tenía líquido de color rojizo.

Baraibar confirmó que este es el único caso reportado oficialmente en Uruguay hasta el momento.

Gentileza Richard Long

El escarabajo presente en un campo en Tarariras, Colonia.

Tres gramos

El técnico explicó que seguramente los ovinos –en comparación con los vacunos– deban comer menos cantidad de estos insectos para llegar a morir por esa ingesta, debido a su menor peso corporal. Asimismo, debido al patrón de consumo de las ovejas que se alimentan preferentemente de flores.

El escarabajo siete de oro se deposita sobre las flores porque se alimenta de polen, por lo que los ovinos sean probablemente más propensos a ingerir el insecto por un consumo accidental, detalló.

Cerca de 20 productores le comunicaron al INIA que no han tenido problemas en el pastoreo realizado donde ha aparecido el insecto, “pero no queremos que salgan a pastorear de ojos cerrados, (aunque) la cantidad de insectos que tiene que consumir un animal para morirse no es poca”, dijo.

Según comentó, el único estudio realizado con respecto a la muerte de ganado por ingesta de este escarabajo se hizo en 1972 con ovinos en Sudáfrica, y reveló que 1 gr de insecto ingerido por kilo vivo no generó síntomas, pero 3 gr y 5 gr por kilo vivo sí.

Productores de Cerro Colorado, Florida, encontraron escarabajo siete de oro en un campo.

Los escarabajos siete de oro adultos son principalmente de color amarillo, tienen manchas negras, y miden entre 1,2 y 1,5 cm. Los huevos son de color naranja, miden 0,15 cm y son alargados y ligeramente curvados. El escarabajo pone los huevos en grupos, debajo de hojas secas o en malezas y tras dos semanas nacen las larvas.

Las larvas, que son de color naranja y tienen pelos largos y sedosos, se alimentan de semillas, consumen el tejido más blando dentro de los granos, y maduran luego de seis meses.

Los escarabajos adultos viven varios meses durante el verano y solo tienen una generación al año, informaron desde el INIA.

Daños en cultivos

El insecto es autóctono pero todavía falta información sobre los daños que causa a estas densidades nunca antes reportadas, comentó.

Su presencia se detectó en varias zonas del país, principalmente en departamentos del litoral y el oeste, aunque en algunos campos de Florida también se ha visto, según pudo constatar El Observador.

En datos recabados por el INIA se puede ver que en el 52% de los casos reportados los escarabajos aparecieron en alfalfa, el 15% en maíz, 12% en cardo, 12% en soja, 9% en sorgo forrajero y 6% en otros cultivos.

Recomendaciones

Desde el INIA se recomienda recorrer el campo antes de generar las franjas de pastoreo para el ganado y en caso de ver altas poblaciones del escarabajo siete de oro cortar el forraje y pre orear antes de pastorear, ya que de esa manera el insecto se irá. Otra alternativa es dar las alfalfas antes de que estén florecidas, indicó el técnico.

No se recomienda aplicar insecticidas, en parte porque los controles químicos resultan poco eficientes, ya que los únicos insecticidas que funcionarían en estos casos son los de contacto y es común que cuando comience la aplicación de los mismos, los insectos vuelen.

El escarabajo siete de oro segrega feromonas de agregación (compuestos químicos), por eso se ven en grupos. Esas feromonas les permiten irse –en caso de que se le aplique insecticida– y días después volver al mismo lugar.

Además, aplicar insecticidas puede resultar contraproducente, porque pueden afectar organismos benéficos como son las abejas.

Por ultimo, Baraibar resaltó la importancia de reportar focos ante la presencia del insecto al INIA para tener un mejor entendimiento de la situación nacional. Ante casos de sospechas por intoxicación, recomendó contactar a la Dirección de Laboratorios Veterinarios (Dilave) del MGAP.