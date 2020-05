Qué temas negociará la coalición en su reunión de este sábado sobre la ley urgente

Para la coalición de gobierno, este sábado es un día clave. Desde la mañana, senadores y diputados de los cinco partidos intentarán convencer a sus pares sobre las modificaciones que deberían hacerle al proyecto de ley de urgente consideración antes de que la Cámara de Senadores proceda a su votación.

Será una larga jornada de trabajo en el anexo del Palacio Legislativo, en la que los legisladores blancos, colorados, cabildantes, del Partido Independiente y del Partido de la Gente se centrarán en los artículos que no comparten o cuya redacción quieren modificar. Son más las coincidencias que las diferencias, pero el cronograma tentativo contempla el repaso de todas las secciones del proyecto de ley.

Las reuniones entre representantes del gobierno y legisladores marcaron el tono de la semana, al margen del trabajo en la comisión parlamentaria que estudia el tema. Guillermo Maciel y Luis Calabria, el subsecretario y el director general del Ministerio del Interior, recibieron este jueves a los senadores nacionalistas Gustavo Penadés y Carlos Camy para pasar raya sobre los 120 artículos de seguridad pública.

Sobre este tema hubo idas y vueltas, en particular con las disposiciones para los adolescentes que delinquen. La propuesta de duplicar las penas, eliminar el régimen de semilibertad para algunos delitos y mantener los antecedentes cuando los menores cumplan la mayoría de edad es resistida por socios de la coalición, e incluso por algunos legisladores del Partido Nacional, que se apoyan en las observaciones hechas por organismos internacionales como Unicef.

Por eso, este sábado se analizará formalmente la contrapropuesta del diputado nacionalista Álvaro Viviano (Por la Patria). La redacción alternativa limita la aplicación de la pena máxima de 10 años al homicidio muy especialmente agravado, mantiene el régimen de semilibertad e impulsa prescindir de los antecedentes si la reincidencia es por un delito culposo. Camy confirmó que parte del articulado será sustituido si hay consenso.

Sin los votos asegurados para la propuesta original, los jerarcas del Ministerio del Interior valoraron que esta es una opción que contempla los intereses de todos, según dirigentes blancos consultados por El Observador. La primera sección del capítulo es ampliamente respaldada por la coalición, aunque hay puntos que siguen negociándose y estarán en discusión el sábado.

Leonardo Carreño

Los legisladores del oficialismo también analizarán una redacción alternativa para el artículo que desmonopoliza la importación de combustibles. Tal como está redactado, ni el Partido Colorado ni Cabildo Abierto están dispuestos a votarlo.

El enroque del miércoles

Los cambios a último momento en la sección agropecuaria no habían sido discutidos por todos los legisladores de la coalición. A algunos, como el senador nacionalista Jorge Gandini, los tomó por sorpresa el anuncio de Penadés en la sesión del miércoles, cuando informó que se retirarían del proyecto de ley los artículos 367 y 368.

A partir de ellos quedaría habilitada la explotación y tenencia de la tierra por parte de sociedades anónimas no nominativas, sin que fuera necesario el permiso del Poder Ejecutivo, como está establecido por ley desde 2007. Gandini anunció que este sábado va a proponer discutir sobre la propuesta, que entiende que acabará con la "discrecionalidad" con que se dan los permisos.

El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, no ahondó en los motivos por los que finalmente se retiró esta disposición. En conferencia de prensa se limitó a decir que las decisiones sobre el sector agropecuario "no son solo" de él.

La eliminación del capítulo se debió a que Cabildo Abierto no estaba dispuesto a votarlo y no había margen para contemplar ambas posturas en una nueva redacción, según el diputado blanco Alejo Umpiérrez (Todos), que lidera las negociaciones de la coalición sobre esta sección. El senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) propuso una redacción alternativa que no convenció a los nacionalistas.

"Cabildo Abierto cree que la redacción actual evita la 'extranjerización' de la tierra, pero nosotros tenemos una visión diferente: ahora hay que pasar por el poder de turno para tener el permiso. Creo que, sin mala voluntad, Cabildo Abierto no se da cuenta de que el mecanismo va en el sentido contrario", dijo Umpiérrez.

En la negociación resurgió un debate que parecía laudado: la eliminación de la residencia obligatoria del colono en el predio adjudicado por el Instituto Nacional de Colonización. Este miércoles se agregó un artículo que exime al trabajador, en determinadas circunstancias, de tener que habitar el lugar.

Una versión similar de este artículo fue propuesta en enero por el Partido Nacional y se mantuvo hasta última instancia pese a la oposición de Cabildo Abierto. Guido Manini Ríos le pidió personalmente al presidente Luis Lacalle Pou que no lo incluyera en el proyecto de ley.

Los cabildantes habían accedido a modificar la redacción a partir de una contrapropuesta hecha por los colorados, pero el artículo finalmente no fue incluido por el Poder Ejecutivo. El senador opositor Óscar Andrade describió la nueva versión como "un híbrido" entre la propuesta original del partido de gobierno y lo que plantearon los legisladores en la comisión.

En filas nacionalistas, uno de los principales defensores de la reincorporación es el senador Sergio Botana, que sostiene que hay resoluciones de Colonización en las que se quitó el predio a colonos que invirtieron "buena parte de su vida, del esfuerzo propio y familiar" en trabajar las tierras.

Cabildo Abierto va a votar este artículo, pero propondrá cambios en la redacción. Los legisladores creen que hay que "mejorarla para que no deje lugar a otras interpretaciones", según el senador Raúl Lozano.

Las negociaciones acerca de esta sección también abarcan otros temas, como la ampliación de las potestades del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Por ejemplo, Botana y Domenech se oponen a que de este organismo dependa la habilitación de las carnicerías en todo el país, en conjunto con los gobiernos departamentales.

Diego Battiste

Medioambiente

Los dos últimos artículos del proyecto de ley serán uno de los ejes de la discusión este sábado, porque en esencia no son compartidos por todos los partidos. De aprobarse se reinstauraría el consentimiento del propietario como primera condición para que un terreno ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Así estaba estipulado en la ley del año 2000, pero fue modificado en 2005 mediante la Ley de Presupuesto.

La decisión fue cuestionada por varias organizaciones no gubernamentales, que entienden que así se privilegian los intereses de los privados. La Asociación de Guardaparques envió una carta al presidente explicando que en el actual sistema "el propietario no pierde su propiedad ni la capacidad de hacer explotación agropecuaria, pero debe ajustar la misma a actividades congruentes con los objetivos del área".

En la reunión de la coalición se propondrá un texto alternativo, redactado por el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, que quiere instrumentar una indemnización parcial para los propietarios. "Entre la expropiación y la nada, hay que buscar una redacción que contemple los derechos individuales y la protección del medioambiente a la vez", dijo a El Observador.

La redacción de Amarilla indica que para declarar un área protegida se necesitará la aprobación del gobierno departamental además de la voluntad del Poder Ejecutivo.

Camilo dos Santos

Código Civil

Algunas diferencias no se dirimirán este fin de semana. El Partido Colorado no se pronunciará sobre las modificaciones hechas al Código Civil hasta este jueves, cuando asistirán a la comisión especial del Senado representantes del Colegio de Abogados y del Instituto de Derecho Civil.

"Si están todos de acuerdo y nadie plantea observaciones, estaremos en condiciones de votarlo. Si surgen reparos, en cambio, habrá que hacer un estudio más detenido del tema", aseguró el diputado Ope Pasquet.

El legislador se mostró sorprendido el 29 de abril por las modificaciones propuestas, que fueron incluidas a instancias de la Asociación de Escribanos del Uruguay, según informó La Diaria. "Cuando analizamos el tema en el seno del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, coincidimos en que no podíamos votar cambios al Código Civil propuestos de esa manera: sin explicaciones e insertos en una LUC de 500 artículos, entre los cuales hay algunos que acapararán el debate político", expresó Pasquet en Twitter.

Cronograma del sábado:



10:00. Seguridad pública.



11:00. Secretaría de Inteligencia.



11:30. Educación.



12:30. Economía y empresas públicas; portabilidad numérica.



14:00. Eficiencia del Estado.



15:00. Sector agropecuario.



16:00. Relaciones laborales y seguridad social.



16:30. Desarrollo social y salud.



17:30. Emergencia en vivienda.



18:30. Modificaciones al Código Civil.



19:00. De la protección a la libre circulación (capítulo I de la sección XI); Áreas Naturales Protegidas (capítulo III de la sección XI).