¿Qué ver este fin de semana? Recomendaciones de series y películas para enfrentar el frío

El humorista Kevin Hart se vuelca hacia el drama (aunque la comedia también está presente en esta película), que lo pone en el rol de un padre que acaba de quedar viudo de forma repentina, luego de que su esposa muera en el parto. Se enfrenta así al desafío de criar en solitario a su hija, algo para lo que su familia y amigos no creen que esté preparado, y que Matt, el protagonista, se eforzará por revertir. La película está basada en el libro Two kisses for Maddy, del escritor estadounidense Matthew Logelin, que relató su historia a través de un blog que se convirtió en un fenómeno de internet y que luego sirvió como base para el libro. Está disponible en Netflix.

Paternidad Isabel Compuesta por tres episodios, esta miniserie chilena narra la vida de la escritora Isabel Allende, interpretada por la actriz Daniela Ramírez. La serie se enfoca en la juventud y los inicios de la carrera profesional de la autora, primero como periodista en la revista Paula, que planteó discusiones y temas sobre la vida de las mujeres chilenas que hasta ese momento no se hablaban públicamente, hasta su conversión en escritora de ficción y su ascenso hasta convertirse en una de las autoras más vendidas de la lengua española. También hay lugar para algunos dilemas personales, desde sus matrimonios y amores hasta la pérdida de su hija Paula, ocurrida a comienzos de la década de 1990. Entre esas líneas se mueve esta biopic de la escritora, que agrega algunos elementos fantásticos y oníricos a lo que por demás es un relato biográfico tradicional. Está disponible en Amazon Prime Video. Teatros vacíos En la búsqueda de mantenerse activa en medio de una pandemia que en Uruguay parecen no dar demasiadas treguas, la Comedia Nacional inauguró el pasado viernes una serie web que se puede ver en su canal de Youtube y que se titula Teatros vacíos. Se trata de una producción de ocho episodios que se enfocará en el momento que las salas del país están viviendo y que reflexionará, entre otros temas, del lugar que tiene el arte en la vida de las personas. El primer episodio, que ya está disponible, se titula Volver, está interpretado por la experiente actriz Andrea Davidovics y se basa en un texto de Natalia Chiarelli. En Youtube y las redes de la Comedia Nacional. Cuatro caminos En 2018, la cineasta italiana Alice Rohrwacher sorprendió con la película Lazzaro Felice, una historia que se puede ver actualmente en Netflix y que suma géneros para contar la vida de Lazzaro, un joven puro y bueno en el sentido más noble de la palabra que queda metido en un espiral de desencuentros, mentiras y viajes temporales. Tres años después de aquel suceso, Rohrwacher vuelve a las andanzas y, antes del estreno en Cannes de la película que filmó en conjunto con el también director italiano Pietro Marcello, presentó Cuatro caminos, un bellísimo corto de 8 minutos sobre la vida de sus vecinos en la campiña italiana, mientras la pandemia toca las puertas del mundo. Está en MUBI.