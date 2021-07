¿Qué ver este fin de semana? Series y películas recomendadas para mirar en casa

.

La calle del terror

Una historia de terror slasher, dividida en tres partes ambientadas cada una en una época diferente, y basadas en una saga literaria de RL Stine, uno de los autores más populares del género para adolescentes (creador de la saga Escalofríos, por ejemplo), es la base de esta serie de películas. La primera parte, ambientada en 1994, sigue a un grupo de jóvenes que luego de una serie de violentos ataques descubren que su pequeño pueblo es el hogar de una antigua fuerza maligna que ha acosado a sus habitantes durante siglos, y que ellos son sus próximas víctimas. Está disponible en Netflix, la segunda y tercera parte se estrenan los viernes 9 y 16 de julio, respectivamente.

Falsos millonarios

Old Dolio Dyne ha sido entrenada por sus padres desde niña para ejercer el negocio familiar: estafar, robar y aprovecharse todo lo posible de lo gratis. Durante 26 años no ha conocido otra vida, lo que cambia cuando la familia ejecuta una estafa que implica cobrar el seguro por las valijas perdidas en un viaje que ganan en un sorteo, con la finalidad de conseguir el dinero necesario para pagar el alquiler atrasado de su casa. Al regreso del viaje, el clan se cruza con Melanie, una mujer que se suma a las pequeñas estafas de los Dyne casi como un juego, y que entabla una relación con Old Dolio, que le permitirá a la joven descubrir el mundo con una nueva perspectiva, y descubrir lo dañino del vínculo casi utilitario que tienen sus padres con ella, lo que genera un quiebre en la particular dinámica familiar de estos engañadores seriales. Una película peculiar pero tierna que está disponible para alquilar en NS Now.

The Flight Attendant

Cassie Bowden es una azafata alcohólica que despierta en su hotel después de una noche de excesos en Bangkok, Tailandia. A su lado, en la cama, está el cadáver de un hombre asesinado, un pasajero del último vuelo en el que trabajó. Cassie escapa, pero a su llegada a Nueva York el FBI la intercepta para interrogarla como sospechosa del crimen. La azafata, sin recuerdo de como llegó hasta ese cuarto de hotel, tendrá que reconstruir los eventos previos para determinar si tuvo algo que ver en esa muerte, o fue culpada por alguien más, un puzle que irá construyendo gracias a una serie de alucinaciones y flashes de memoria. Tiene una segunda temporada en camino, y está disponible en HBO Max.

Esto es pop

Un repaso documental a la historia de la música pop del siglo XX con cada uno de sus capítulos enfocado en un movimiento, un género o una corriente artística o musical particular. Aunque está claramente enfocada en la música anglosajona, el panorama que pinta es amplio: incluye la “invasión británica” de la década de 1960, la emergencia del rap en los últimos años, la canción política, el dilema del uso de la herramienta autotune, y hasta la emergencia en la década de 1990 de un grupo de compositores suecos que se convirtieron en los autores de la mayoría de los hits pop estadounidenses de las últimas décadas. Está disponible en Netflix.