Quién es Billie Eilish, la nueva cara del pop que arrasó en los Grammy

Los premios Grammy - es decir, la industria y el establishment musical estadounidense - le terminaron de abrir las puertas al nuevo icono de la música pop en la noche del domingo. La cantante y compositora Billie Eilish se fue del estadio Staples Center con cinco gramófonos dorados en las manos, incluyendo algunos de las más importantes de la ceremonia, como el de Canción del año, Mejor artista nuevo y Mejor grabación del año. Un logro más en la meteórica carrera de esta artista de 18 años, que viene de uno de los discos más aplaudidos y comentados de la música pop reciente, y se dirige a su tour más grande hasta ahora, que incluye sus primeros shows en Sudamérica y Asia, y a ser la voz de la canción de la próxima película de James Bond, Sin tiempo para morir, que se estrena en abril.

Eilish ya venía publicando música desde 2015, pero fue el año pasado cuando su disco debut, When we all fall asleep, where do we go? (¿A donde vamos cuando nos quedamos dormidos?) cayó como un rayo en el mundo del pop e hizo que unas cuantas cabezas se giraran a mirar a esa adolescente y escuchar lo que tenía para decir, impulsada por hits como Bad Guy. Su ascenso fue rápido (a lo largo de 2019), pero justificado, dado que generó con su pop de aires góticos y a la vez festivos un sonido propio en muy poco tiempo.

Con una voz etérea y sombría, Eilish canta sobre la música oscura, electrónica e hipnótica que ha confeccionado junto a su hermano y productor, Finneas desde que los dos eran niños. La mezcla de géneros y las influencias de la electrónica y el hip hop ya no son nuevas en la música pop, y de hecho, para Eilish son los sonidos con los que se crió, como buena parte de su generación.

Porque Eilish vendría a ser la primera estrella pop de su generación, la que nació entre fines de los 90 y los 2000. En esta época de etiquetas y clasificación, es la llamada generación Z. Jóvenes que están entrando en la adultez y ya tienen su propia voz, valores y actitudes que esta artista nacida dentro de una familia de actores y músicos en Los Ángeles forma parte. Es vegana, le preocupa el futuro climático del planeta (en los American Music Awards de 2019 apareció con una camiseta que decía "en un planeta muerto no hay música") y rechaza las drogas, como ilustra en su canción Xanny, algo que no es universal pero es más frecuente entre su generación, como han demostrado estudios publicados en los últimos años. Una generación cuya gran adicción son las redes sociales, que se cuida más y que está enojada con sus mayores por dejarles un mundo reventado.

Hablando de cuidarse, Eilish también ha generado un estilo de vestimenta único y llamativo, que la distancia de otras estrellas pop del pasado. Mientras que el camino era el de la sexualización y usar el cuerpo como instrumento para llamar la atención, Eilish prefiere la ropa suelta, varios talles más grandes. Lo hace porque es llamativo, porque para ella representa "salir de su zona de confort", y para evitar agresiones o comentarios lascivos sobre su cuerpo. Y razón no le faltaba, porque se generó un escándalo cuando en setiembre de 2019 una foto de ella post-concierto en una musculosa blanca ajustada acaparó la conversación en las redes. "¡Mis tetas eran tendencia en Twitter! En el primer puesto. ¿Qué es eso? Me pone mal", le dijo a la revista Elle consultada sobre el episodio.

AFP

Ropa suelta, uñas largas, tapabocas, colores brillantes y tonos neon, anillos, cadenas y un pelo verdi-negro terminan de conformar la imagen única de Eilish, que ni en su música ni en su estilo se compara con otros colegas.