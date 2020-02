Quién es el líder de banda de narcos a la que le incautaron cantidad récord de pasta base

La policía continúa buscando al líder de la banda de narcotraficantes responsables de los 347 kilos de pasta base que se incautaron el domingo en un campo de Artigas, y de los 206 kilos de cocaína confiscados en otro campo en Canelones, luego de un doble operativo –llamado Bagdad-Bangui– tras el cual se hicieron allanamientos en varios puntos del país.

El sospechoso ya está identificado por las autoridades y es buscado por todo el país, informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes de la investigación. Se llama Máximo Cisneros, dijeron las fuentes, tiene antecedentes penales por estafa, y la policía está a la espera de la autorización del Ministerio del Interior para difundir información pública sobre esta persona para que la población pueda contribuir a su ubicación.

Es que hasta el momento el hombre –que integró la Cámara Uruguayo Árabe– no fue encontrado en su casa de Montevideo, ni en ninguno de los "lugares habituales" que solía frecuentar, añadieron los informantes. Se sabe que Cisneros fue herido en un tiroteo semanas atrás: tiene lesiones de bala tanto en uno de sus brazos como en su cadera. "Creemos que otros narcos lo quisieron matar", contaron las fuentes, aunque de acuerdo a la denuncia que hizo el narcotraficante a la policía cerca de un mes atrás había sido víctima de un copamiento.

También es buscado el hermano de Cisneros, aunque se entiende que el grado de su responsabilidad es menor.

Por este caso fuero imputadas 12 personas entre el martes y miércoles, la mayoría con prisión preventiva. Los sospechosos fueron responsabilizados por la fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno de realizar distintas tareas para contribuir con este grupo, enfocado en recibir cargamentos de droga tirados desde aviones en el norte del país, para luego enviar la mayor parte del cargamento tanto a Europa como Argentina y Brasil.

Los investigadores policiales tenían el dato de que la banda recibiría un envío importante en cualquier día de Carnaval, lo que terminó ocurriendo el domingo al mediodía, cunado se detectó el vuelo irregular de una avioneta que arrojó los estupefacientes en un campo cerca de la localidad de Bella Unión. De inmediato, la policía allanó ese predio, y fue entonces cuando se confiscó la mayor cantidad de pasta base de la historia, además de tres fusiles de asalto y una escopeta, cuatro autos y US$ 40.000 que se incautaron el martes al allanar el campo de Canelones.

Entre los enviados a prisión, hay un hombre que estaba encargado de la "logística" del grupo y quien asumía la tarea de coordinar la recepción de la droga y su envío al extranjero.

También es indagado el dueño del ganado que pastorea en las hectáreas de Artigas donde se hicieron los allanamientos. Como los elementos recabados por la fiscalía hasta ahora no apuntan contra este hombre, se decidió no iniciar una investigación penal contra él. No obstante, quedó emplazado por la Justicia y deberá cumplir medidas cautelares, como fijación de domicilio y prohibición de salir del país.

También se busca a otras personas que, de algún modo u otro, son sospechosas de participar en el grupo, aunque en forma colateral. En total, los investigadores estiman que la banda en Uruguay está integrada por cerca de 20 personas, por lo que, además del líder y el hermano, hay media decena de sospechosos prófugos, además de los narcos bolivianos con los que esta banda estaba conectada.

"Ubicar a la contraparte extranjera es lo más difícil, porque ellos se cuidan mucho cuando hablan por teléfono, y usan celulares especiales", dijeron los informantes.

Laboratorios en campaña

El director de la división de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Carlos Noria –quien dejará su cargo este domingo, sustituido por el comisario mayor Alfredo Rodríguez– aseguró esta semana que entre las hipótesis que manejan las autoridades está la "posibilidad" de que haya un laboratorio de procesamiento de la pasta base de cocaína, ya que "la cantidad encontrada (de esta droga) es bastante importante".

"Eso dispara otras líneas de investigación ante la posibilidad de que exista un laboratorio de procesamiento de basta base en Uruguay", recalcó este miércoles en diálogo con Telemundo.

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador que la hipótesis se sustenta sobre todo porque "los laboratorios pueden armarse en cualquier lado", ya que algunos se montan en tiendas de campaña. "Suelen tener un equipamiento bastante portátil", aseguraron.