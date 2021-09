¿Quién es Shang-Chi, el nuevo héroe de Marvel que acaba de llegar a cines uruguayos?

El más reciente intento de Hollywood de anotarse puntos en el enorme, aunque restricto, mercado chino incluyó a un actor asiático para encarnar por primera vez el héroe en una producción de Marvel.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que se acaba de estrenar esta semana en cines uruguayos, reúne al lucrativo género de superhéroes con la mítica China, en una producción en la cual bestias enormes, misticismo y kung-fu surgen como herramientas para narrar la difícil relación entre un padre y su hijo.

Durante la adolescencia, el hijo, interpretado por el desconocido actor chino-canadiense Simu Liu, decide abandonar a su controlador padre que lo ha entrenado como un asesino letal, y reinicia su vida en Estados Unidos.

Shang-Chi lleva una vida anónima, entreteniéndose junto a su amiga Katy, interpretada por Awkwafina (The Farewell, Jumanji: The Next Level), hasta que su padre -interpretado por la superestrella de Hong Kong Tony Leung- envía un grupo siniestro para traerlo de vuelta a casa.

Shang-Chi es una apuesta de Marvel Studios, y de su propietaria Disney, para entrar en el mercado chino.

"Es muy emocionante porque la espera por un superhéroe asiático ha sido larga, así como por una película que no sólo celebre nuestra cultura, sino también nuestro lado humano", dijo a la AFP la actriz asiática-estadounidense Jodi Long, durante la premier mundial de la producción en Los Ángeles.

"Y creo que esto es realmente importante en estos tiempos de covid y xenofobia", agregó.

"Estereotipo"

Pero a pesar de contar con un reparto mayoritariamente asiático y extensos diálogos en mandarín, el éxito de la película no está garantizado.

Como Black Widow, también de Marvel, la película no tiene fecha de lanzamiento en China, en donde los cines que están reabriendo este verano boreal proyectan producciones domésticas y de componente patriótico.

Además de proteger a los cineastas chinos, la medida podría reflejar un creciente descontento con Marvel, cuyo próximo lanzamiento de superhéroes es Eternals, dirigido por Chloe Zhao.

Nacida en Pekín, Zhao ha ganado varios premios Oscar, incluyendo una histórica estatuilla a la mejor dirección por Nomadland. Su éxito, sin embargo, ha sido censurado en China como una retaliación nacionalista debido a entrevistas antiguas en las cuales ella parece haber criticado a su país.

Shang-Chi ha tenido también una recepción poco entusiasta en las redes sociales de China.

"Esta película solo profundizará nuestro estereótipo ante los ojos del mundo", escribió un usuario en Weibo, el Twitter chino.

Otro usuario la describió como "un pobre intento de tirar dinero de las audiencias chinas".

En el popular portal de reseñas Duoban -similar a Rotten Tomatoes- un usuario lamentó la trama que contempla un chino americanizado que regresa a su tierra a luchar contra su padre de mentalidad tradicional.

"Marvel, ¿en serio quieres entrar en China con ese guión?", agregó.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, trató de minimizar esa crítica en una entrevista con un periodista chino, insistiendo que la narrativa es sobre Shang-Chi reconectándose con sus raíces.

"Su huída es presentada como una de sus fallas", dijo, de acuerdo con la revista Variety.

El director Destin Daniel Cretton dijo que los cineastas han trabajado mucho para superar "algunos estereotipos claros que fueron creados en la vida y en la sociedad, y que eran también parte de la caricatura original".

"Para mí lo más importante en esta película era definir bien a los personajes, que la audiencia pudiese identificarse en ellos, que fuesen multi-dimensionales, se trate del héroe Shang-Chi o del villano entre comillas", dijo Cretton.

(AFP)