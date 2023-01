“Quiero más”: la alegría de Pellistri tras su debut en Manchester United y el elogio de su DT

Facundo Pellistri tuvo su ansiado debut en Manchester United este martes en el partido disputado de local en Old Tradfford con victoria 3-0 ante Charlton por los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Fueron los primeros minutos oficiales del uruguayo, quien se mostró muy alegre tras el partido en el que dio una asistencia a Marcus Rashford para el tercer gol.

La emoción de Pellistri al debutar en Manchester United

“He estado esperando este momento por mucho tiempo, y por suerte llegó. Y por supuesto estoy feliz por el momento y la forma en que se dio”, dijo EN INGLÉS Pellistri al canal de Manchester United, donde dijo que vivió un momento “increíble”.

El uruguayo jugó seis minutos y dio el pase de gol a Rushford. “Por suerte pude asistir a Marcus, un jugador increíble”. “Estoy muy feliz por el debut y también por la asistencia. Y además porque fue como local en Old Trafford, en casa, y eso es especial”, señaló.

Oli Scarff / AFP

Pellistri en su debut

Consultado por cómo era jugar en el estadio del United, dijo que “es increíble”. “Tuve la oportunidad de estar en Old Trafford en otras convocatorias. No pude entrar a la cancha a jugar, y siempre miraba al público y me preguntaba cuándo iba a llegar el momento de jugar, y hoy fue el día y lo disfruté un montón”.

El uruguayo fue preguntado si tras jugar el Mundial Qatar 2022 llegaba con más hambre a su club. “Sí, por supuesto”, respondió. “Estoy muy feliz y quiero ayudar a mis compañeros a conseguir todos los trofeos que tenemos en mente y a ganar todos los partidos que tenemos, porque este es un club increíble y muy grande”.

El uruguayo también señaló que buscará tener más minutos. “Todos los jugadores quieren jugar. Y, por supuesto, quiero más y voy a pelear y entrenar duro para seguir por este camino”.

Oli Scarff / AFP

Pellistri y Rashford

Los elogios a Pellistri de su DT, Ten Hag

“Veo futuro en él”, dijo el técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, sobre Facundo Pellistri, de quien dijo que lo vio bien en Qatar 2022 con la selección uruguaya.

“Ves que está progresando. Contra el Everton (amistoso) quedé feliz con su rendimiento, igual en la Copa del Mundo. Bien hecho, sigue así”.

💬 Erik ten Hag también elogió la breve participación del atacante sudamericano.#MUFC @FPellistri07 — Manchester United (@ManUtd_Es) January 11, 2023

El DT señaló que el uruguayo “lo está haciendo muy bien”. “Tenemos que ver qué es lo mejor (para él), porque está progresando. Terminé muy contento con su actuación (en el amistoso a puertas cerradas) ante Everton”.

“También terminé muy contento con su actuación en la Copa del Mundo. Su progreso es realmente bueno, y ahora pudo entrar y generar un efecto. Le dije que lo había hecho bien (ante Charlton) y que siguiera así”, agregó.

“Pellistri entró e hizo su debut. No jugó mucho tiempo, pero se lo vio muy animado. Tuvo algunas buenas acciones y registró una asistencia en el segundo gol”, destacó el entrenador holandés.