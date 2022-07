Radío propuso cobrarle una licencia a los clubes cannábicos: ¿cuánto le cuesta al Ircca su funcionamiento?

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, propuso cobrar una licencia a los clubes cannábicos que hoy operan en Uruguay y no pagan por ella.

El pasado 7 de julio, autoridades de la JND comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. En ese contexto, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, puso sobre la mesa la propuesta de su fuerza política de cobrarle IVA a la marihuana y consultó cuánto se podría recaudar por ese concepto ya que ese dinero “se podría utilizar en algo”.

Radío dijo no ser contrario a esa propuesta pero dijo que “no hay consenso” dentro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). “Hay otra gente que cree que eso sería muy negativo”, añadió.

La discusión

Por otro lado, Perrone preguntó si cuando se creó el Ircca se explicitó que la financiación del organismo sería a través de la venta de marihuana.

Radío contestó que eso no es así y que hay dinero del presupuesto nacional que se vuelca al Ircca ($ 30 millones). “No está bueno que lo pensemos así, porque el Ircca se transformaría en un boliche de cannabis; no debemos pensarlo así. El Ircca tiene que ser un organismo de regulación y control; así fue definido”, señaló.

PABLO PORCIUNCULA / AFP

Por otra parte, el legislador cabildante se refirió al artículo 32 de la Ley de Regulación y Control del Cannabis y remarcó que, a partir del mismo, se entiende que los recursos del Ircca tienen origen en la recaudación por concepto de licencias y permisos a empresas para producir marihuana o a laboratorios para investigar. En esa línea, preguntó: “Si bien los recursos vienen de Rentas Generales, esta recauda el dinero de la venta y lo deriva al Ircca, porque esas licencias y permisos los da el Ircca, ¿o no va todo el dinero de la venta de las farmacias al Ircca?

Radío respondió que la venta de licencias “no es lo mismo que la venta de cannabis” e insistió en su preferencia por que esto no sea así. “Es verdad que desde el Ircca recaudamos a partir de las licencias, que pueden ser de cualquier cosa, como por ejemplo de investigación o, especialmente, de cultivo de cannabis medicinal. Esas son las licencias de las que recaudamos, y no de la venta de cannabis en las farmacias. Ahí hay un gasto de gestión administrativa, pero básicamente nosotros no nos beneficiamos de eso, porque son pequeños los márgenes que nos quedan”, explicó el secretario general de la JND.

Sin embargo, el jerarca planteó la idea de cobrar una licencia a los clubes cannábicos ya que cada uno le cuesta al Ircca unos US$ 1.000 al año. “Tenemos doscientos y pico de clubes cannábicos; eso implica un cuarto de millón de dólares de costo para el Ircca, y el club cannábico. Creo que tendríamos que tratar de indemnizar eso de alguna manera, y quienes lo tendrían que hacer son los clubes”, explicó.

Además, Radío criticó los discursos en los que se acusa a las autoridades de ser “represivas” con los clubes ya que estos “no paran de aumentar” y “casi se han duplicado” desde que asumió al frente de la JND, lo que implica un gasto en términos de fiscalización y funcionamiento administrativo.