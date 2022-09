Rafa Villanueva sobre la cobertura de su espirometría positiva: "Me rompió las bolas, me podrían haber perjudicado el laburo"

En noviembre de 2021, el conductor Rafa Villanueva dio positivo en un examen de alcoholemia que le realizaron en la ciudad de Salto, y que provocó que le retiraran la libreta de conducir a la figura de Canal 12 durante seis meses.

En aquel momento, la espirometría de Villanueva tenía 0,19 gramos de alcohol en sangre. En Uruguay, cualquier valor por encima de los 0 grados es superior a lo que tolera la ley.

Hace algunos días, el conductor de Súbete a mi moto, y que pronto se sumará a la comitiva que La Tele mandará a Qatar para cubrir el mundial, se refirió a este hecho en el programa Copiloto de lujo, que conduce Richard Galeano y que se emite por Youtube y DirecTV.

“Estábamos en Salto, en noviembre, un calor de 30 grados durante todo el día, laburamos mal. El productor, que manejaba, se sintió mal y no fue. Yo no tomo alcohol, la cerveza no me gusta, pero sí me gusta el medio y medio con Sprite para sacarme la sed, y me lo tomé. Como yo no tomo, soy el conductor designado, y eso hace que tenga incorporado el hecho de zafar de los controles. Vi un control y seguí. Y di 0,19, que es menos de medio vaso de cerveza”, relató.

“No maté a nadie, no choqué, no me subí a la vereda, no me comí un árbol, no me metí para adentro de una casa, no pasó nada. (...) No quise coimear a nadie. Cometí una falta, que es manejar con 0,19. Fue el único error que cometí”, agregó.

Más tarde, en esa misma entrevista, Villanueva se refirió a la cobertura que le dieron algunos medios al caso, algo que lo molestó particularmente.

“Me rompió las bolas por varios motivos", comenzó. "No soy periodista, pero tengo los códigos del periodismo. Si vos vas a hablar de un colega, llamalo. Así me das la posibilidad de contar lo que pasó”, detalló, y agregó luego que no creía que su caso tuviera el peso noticioso suficiente como para publicarse.

“¿Dónde está el valor de la noticia si yo no choqué, no atropellé a nadie? Es por mi programa. Me podrían haber perjudicado y cagado el laburo publicando sin ningún tipo de repercusión en la noticia, más que la falta. Si mañana no respeto un cartel de pare, ¿también lo vas a publicar? Es una falta de tránsito, no hubo accidente”, terminó.